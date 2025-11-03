En noviembre, cuatro visitas guiadas a la playa y Marjal dels Moros de Puçol
El Ayuntamiento de Puçol y Actio organizan un año más la campaña Otoño en la playa
El Ayuntamiento de Puçol y Actio organizan un año más la campaña Otoño en la playa con cuatro visitas guiadas gratuitas para disfrutar de la naturaleza junto al mar. Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente en el enlace incluido al final de este texto. Plazas limitadas.
La apuesta continuada por el turismo de naturaleza, responsable con nuestro entorno, comenzó en 2017 y este noviembre continúa con una fórmula similar a las ediciones anteriores.
La campaña Otoño en la playa de Puçol 2025 consta de tres visitas guiadas al Marjal dels Moros y una a la playa, todas ellas se realizan en domingo por la mañana y son gratuitas.
Al Marjal dels Moros están previstas los días 9, 23 y 30 de noviembre, con el punto de encuentro a las 11 horas en la Gola de l’Estany.
A la flora dunar y marina la visita será el 16 de noviembre, con salida a las 11 horas desde la plaza de la Rosa dels Vents.
Para la concejal Elena Camarero, «este tipo de actividades permite a los vecinos y turistas conocer y disfrutar del entorno natural que nos ofrece nuestra playa y nuestro marjal».
Las plazas son limitadas, si quieres inscribirte clic aquí:
https://actioactivitats.com/tours/reservas
