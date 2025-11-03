El paro en Paterna continúa en descenso con la cifra más baja de los últimos 15 años: 4.290 desempleados

Paterna vuelve a sacar pecho de ser "una ciudad llena de oportunidades laborales" y "afianzarse como motor económico e impulso del empleo en la Comunitat Valenciana" al registrar 4.290 desempleados en septiembre, la cifra más baja de los últimos 15 años.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del pasado mes de septiembre que supone 132 desempleados menos que el mes anterior y 357 menos durante el mismo mes respecto al año pasado.

"Un balance muy positivo", en palabras del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha subrayado que "en Paterna seguimos liderando la creación de empleo en la provincia y en la Comunitat Valenciana, a pesar de nuestro constante crecimiento poblacional por el aumento de residentes que eligen nuestra ciudad para vivir, estudiar, trabajar y ser felices”.

El primer puesto en contrataciones

Y es que la ciudad vuelve a encabezar el primer puesto en contrataciones de la provincia de Valencia, con un total de 3.874 nuevos puestos de trabajo en septiembre, de los cuales casi un 29 % corresponden al sector de la industria, confirmando la fortaleza y diversificación del tejido empresarial paternero.

Sagredo ha valorado que "estos buenos datos avalan las políticas de fomento del empleo y del emprendimiento que venimos impulsando desde hace más de una década, junto a la inversión en innovación y modernización de nuestras áreas empresariales, fruto de la colaboración público-privada".

Con más de 77.000 habitantes, Paterna cuenta actualmente con 58.557 personas afiliadas a la Seguridad Social (53.310 en Régimen General y 5.247 autónomos), una cifra que demuestra la consolidación del municipio como polo de atracción de inversiones, instalación de nuevas empresas y referente económico en la Comunitat Valenciana gracias a sus seis áreas empresariales.