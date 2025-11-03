Puçol pone en marcha un nuevo servicio de cita previa para mejorar la atención ciudadana

El Ayuntamiento de Puçol ha puesto en marcha un nuevo servicio de cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC). Este sistema permitirá al vecindario realizar sus gestiones administrativas sin esperas innecesarias y con una mejor planificación del tiempo.

A través de este nuevo servicio, la ciudadanía podrá solicitar cita para trámites como padrón municipal, registro de documentos y certificados de empadronamiento, entre otros. De esta manera, se mejora la eficiencia en la atención y se reducen los tiempos de espera, garantizando un servicio público más cercano y adaptado a las necesidades de cada persona.

Cómo pedir cita previa

El nuevo sistema de cita previa podrá solicitarse de forma sencilla a través del portal habilitado citaprevia.pucol.es o llamando al teléfono de atención ciudadana del ayuntamiento. Además, el personal de la OAC estará disponible para ayudar a quienes necesiten asistencia en la reserva de su cita.

Según ha destacado la alcaldesa Paz Carceller, «esta iniciativa responde a nuestro compromiso con una administración local actualizada, accesible y eficiente, que facilite los trámites a nuestros vecinos y vecinas».

Con la puesta en marcha de este servicio, el Ayuntamiento de Puçol continúa avanzando en la digitalización y mejora de la atención ciudadana, ofreciendo herramientas que simplifican los procesos y refuerzan la relación entre la administración y la ciudadanía.