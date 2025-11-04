Alboraia instala una estación meteorológica monitorizada por Avamet
Es uno de los proyectos ganadores de los presupuestos participativos, y ya se ha firmado el convenio con AVAMET
El Ayuntamiento de Alboraia ha instalado una estación meteorológica para seguir en tiempo real el estado de la climatología y las advertencias del nivel de riesgo en el municipio. Es uno de los proyectos que resultaron ganadores de los presupuestos participativos de la concejalía de Participación encabezada por Màbel Redondo, propuesto por la Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Cervantes.
La estación está conectada a la red, y permite a la ciudadanía consultar en tiempo real los datos meteorológicos en la página web de Avamet (avamet.org). El convenio aprobado por unanimidad en el último pleno también permite al consistorio -y a cualquier habitante de Alboraia, a través del ayuntamiento- pedir informes de los datos monitorizados en caso de ser necesario.
Además, también tiene un objetivo didáctico para "acercar la meteorología a los niños y niñas, permitiendo conocer las estaciones y los diferentes instrumentos que la componen", como señala la concejala de Participación Màbel Redondo, por lo que se promoverán actividades formativas para los centros eduativos del municipio que lo soliciten.
La estación está compuesta por un anemómetro (para medir velocidad del viento y dirección del viento), de un termómetro, un pluviómetro y una cámara web. La red de AVAMET para la recogida y divulgación de los datos meteorológicos está compuesta por 792 socios, 821 estaciones y 456 cámaras web. Esta estación supone un refuerzo y un control local de los datos que aporta la web de la AEMET y las alertas emitidas a la población por el centro de Coordinación de Emergencias 112.
