Burjassot recibe en noviembre al Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana

El lunes 10, martes 11 y jueves 20 los vecinos de l'Horta Nord podrán participar en la donación de sangre

Vehículo sanitario estacionado junto al Ayuntamiento de Burjassot. / V. R. Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot y de diversas entidades, ha convocado para el mes de noviembre en tres jornadas de donación de sangre en distintos puntos de encuentro dentro de la campaña “Donanters, la red más social” de la Conselleria de Sanidad.

La primera cita se desarrollará el próximo lunes, día 10, en el Departamento de Matronas del Centro de Salud II –el Ambulatorio–, situado en el número 4 de la calle Rubert i Villó, desde las 16.30 hasta las 20.30 horas. Los donantes también podrán acudir, de 17 a 20.30 horas, al vestíbulo del ayuntamiento, en la plaza Emilio Castelar.

La segunda jornada, programada para el día siguiente –martes 11–, tendrá lugar en la planta baja del Centro de Salud I –el de Especialidades–, en la calle Beniferri, delante del Mercado Municipal L’Almara. El personal sanitario atenderá de 16.30 a 20.30 horas. El Instituto de Enseñanza Secundaria Federica Montseny, en la avenida Primero de Mayo, también abrirá sus puertas de 9 a 13.30 horas en una sesión destinada exclusivamente al profesorado y el alumnado.

Jornada de donación de sangre en el casal de la falla Mendizábal. / V. R. Sancho

La tercera jornada, para el jueves 20, será en el casal de la comisión fallera Mendizábal, ubicado en el número 14 de la calle homónima, desde las 17 hasta las 20.30 horas.

Al igual que en anteriores visitas a la Ciudad de los Silos, desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y las entidades implicadas en la campaña “Donanters, la red más social” recuerdan que “no es necesario acudir en ayunas” y que “pueden ser donantes las personas de entre 18 y 65 años con un peso no inferior a 50 kilos y que gocen de buena salud”.

