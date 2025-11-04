Catarroja finaliza las obras de sustitución de los contenedores subterráneos dañados por la dana

El Ayuntamiento de Catarroja ha dado por finalizadas las obras de sustitución de los contenedores subterráneos del municipio, iniciadas el pasado mes de julio, y que han concluido antes del plazo establecido de seis meses. La actuación ha permitido reemplazar los 60 puntos dañados por la dana, garantizando un servicio de recogida de residuos más eficiente y seguro.

La alcaldesa del municipio, Lorena Silvent, ha visitado hoy diferentes localizaciones donde se han ejecutado los trabajos, acompañada por el equipo técnico responsable de la intervención. “Hemos cumplido con el compromiso de restablecer este servicio esencial con la máxima rapidez. La sustitución de los contenedores dañados nos permite mejorar la gestión de residuos y seguir avanzando hacia una Catarroja más sostenible”, declara Lorena Silvent.

Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Guerola, adjudicataria del proyecto, que ha llevado a cabo la sustitución de los antiguos depósitos por la instalación de los nuevos contenedores de carga lateral, un sistema más eficiente que permitirá optimizar las tareas de recogida y mantenimiento. Esta intervención se enmarca dentro del Plan Local de Residuos aprobado por el Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento ya está trabajando en la preparación de la segunda fase del plan de mejora del alcantarillado municipal, que contempla la ejecución de alrededor de 30 actuaciones adicionales. Esta nueva etapa dará continuidad a la primera fase ya completada y permitirá seguir renovando la red de saneamiento para reforzar su capacidad y prevenir incidencias.