Cinco meses sin ascensor en el centro de salud de Alboraia

Cinco meses sin ascensor ha colmado la paciencia de usuarios y trabajadores del centro de salud de Alboraia, que ven como no se cumple los criterios de

accesibilidad precisamente en un centro donde acuden personas con movilidad reducida, mayores, embarazadas, recién operados o enfermos.

Unas quejas que ha recogido Intersindical Salud IV, quien ante la falta de solución por parte de Sanidad, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de València por la situación "indigna y deplorable" que atraviesa el Centro de Salud de Alboraia, donde el ascensor permanece fuera de servicio desde el mes de junio sin que la Administración haya procedido a la reparación.

Durante este tiempo, el personal de Pediatría, Matronas y Rehabilitación se enfrenta a un escenario insostenible: pacientes en silla de ruedas, con movilidad reducida, de edad avanzada u operados recientemente se ven obligados a subir las escaleras o a ser atendidos en salas improvisadas e inadecuadas a la planta baja. Esta situación ha derivado en numerosos problemas. El personal tiene que recurrir al ingenio y al esfuerzo físico para garantizar la asistencia.

Centro de Salud de Alboraia. / L-EMV

"Estamos ante una vulneración evidente de derechos básicos: el derecho a la accesibilidad, a la atención segura y a unas condiciones laborales dignas", afirma Cristian Ludwig, técnico de accesibilidad, que considera "inaceptable la pasividad de la Administración y que en un centro de salud una reparación así no se considere prioritaria y urgente".

Un mes desde la última reunión

El sindicato recuerda que el problema fue planteado al Comité de Seguridad y Salud del Departamento de Salud València-Clínico-Malvarrosa el 3 de octubre pasado, donde la Gerencia reconoció estar “informada y a la espera de la asignación presupuestaria”, sin ofrecer plazos ni soluciones concretas.

Intersindical Salud IV considera esta actitud inadmisible en un servicio público esencial y denuncia que la carencia de actuación vulnera la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 486/1997 sobre puestos de trabajo y la Ley 51/2003 sobre accesibilidad universal.

"No se puede hablar de sanidad pública de calidad mientras trabajadores y pacientes suben enfermos por las escaleras. Es una cuestión de dignidad y de derechos", subraya la organización sindical.

El sindicato reitera su compromiso firme y continuado con la denuncia y visibilización de todas aquellas situaciones que atentan contra la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas que representa, y exige una intervención inmediata que garantice la seguridad y la accesibilidad en el Centro de Salud de Alboraia.