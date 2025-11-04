Compromís per Paterna denuncia la paralización de la peatonalización de la calle Mayor desde abril

Compromís per Paterna ha denunciado que el gobierno local de Juan Antonio Sagredo (PSPV) tiene paralizado el proyecto de reforma y peatonalización de la calle Mayor desde el pasado mes de abril. Según ha explicado la formación valencianista, la Junta de Gobierno Local acordó en aquella fecha suspender los plazos para la redacción del proyecto, encargado a una empresa externa, sin establecer ninguna fecha para retomarlo.

El motivo oficial, según apuntan, es que los informes municipales necesarios no estaban preparados a tiempo para poder continuar con la redacción del documento técnico. Desde Compromís interpretan esta decisión como “una nueva muestra de la desorganización y la improvisación que caracteriza la gestión de Sagredo. Un hecho que demuestra que el equipo de gobierno no está trabajando como es debido y que la improvisación es la tónica que rige el proceso de peatonalización de la calle Mayor”, ha manifestado el concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí.

Martí ha recordado que “Sagredo ya sabía hace más de cinco años que se tenía que peatonalizar la calle Mayor y, a pesar de esto, no ha hecho nada para preparar el pueblo” Según el concejal, las consecuencias son evidentes, el tráfico ha aumentado, los atascos en horas punta se multiplican, y la gente no encuentra lugar donde aparcar para acudir a los comercios. Ahora, lejos de acelerar el trabajo para tener el pueblo preparado para la peatonalización, suspenden los plazos y dejan el trabajo a medias”, ha añadido Martí.

Daniel Tortajada

Desde Compromís denuncian que “esta paralización se suma a otros proyectos parados, como las obras de la ronda sur que tendrían que solucionar buena parte del tráfico en el casco urbano o las del acceso norte en Paterna y Lloma Llarga, que tampoco se hicieron porque no se ha construido el nuevo hospital Arnau”.

“Se le hará muy larga esta legislatura a Sagredo, porque la improvisación y la falta de proyecto ya no se pueden esconder detrás de las fotos, los tiktoks y el ejército de cámaras y palmeros que lo rodean”, critican desde la formación.

“Exigimos al gobierno socialista que se ponga a trabajar de verdad y que retome el proyecto de peatonalización de la calle Mayor, el de la ronda sur y todas las actuaciones necesarias para solucionar los graves problemas de tráfico que sufre el municipio”, señala para concluir Carles Martí.