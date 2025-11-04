Detienen en Silla a un joven en patinete con más de 40 gramos de marihuana y hachís

La Policía Local de Silla ha detenido a un joven varón al que sorprendieron con 40 gramos de marihuana y hachís cuando circulaba en patinete en sentido contrario. Los hechos ocurrieron este mismo lunes 3 de noviembre. Sobre las 20 horas, los Agentes de la Policía Local de Silla establecieron un control dinámico de Seguridad Vial y Seguridad Ciudadana por la zona de Avda. Reyes Católicos, todo ello enmarcado en la ejecución del Plan Estratégico Operativo contra el Menudeo y Drogas que ese cuerpo policial desarrolla en la población de Silla. Además, los Agentes también prestaban especial atención a la circulación de vehículos de movilidad personal para evitar la comisión de infracciones por parte de los usuarios de este tipo de vehículos, pues su incremento ha sido considerable.

En un momento dado, los Agentes observaron como el conductor de un VMP circulaba en dirección prohibida por una vía céntrica, quién, al detectar la presencia policial, efectuó una maniobra brusca, introduciéndose en otra vía también en sentido contrario.

Policía Local de Silla. / A.S.

Los Agentes comenzaron su persecución, consiguiendo interceptarlo rápidamente e identificarlo, momento en que detectaron que este conductor se mostraba especialmente nervioso y esquivo, situación que les hizo sospechar. Por ello, procedieron al cacheo superficial de esta persona, localizándole diversas bolsas repartidas entre sus ropas que contenían un total de más de 40 gramos de marihuana y hachís, así como más de unos 400 euros fraccionados en metálico.

A disposición judicial

Ante estos indicios, los Agentes procedieron a la detención de este hombre (L.A.P., de 21 años) como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición judicial. También, se ha procedido a la inmovilización del vehículo implicado.

Los continuos controles realizados para velar por la Seguridad Vial y Seguridad Ciudadana por parte de la Policía Local de Silla, y el impulso que le han dado, estos últimos años, al desarrollo del Plan Estratégico Operativo contra el Menudeo y Drogas, ha supuesto un descenso de la tasa de criminalidad en estos tipos delictivos, así como una reducción en la comisión de otros delitos relacionados con la Seguridad Vial.