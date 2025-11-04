Jóvenes de Brasil y de l’Horta Sud intercambian experiencias y aprendizajes en torno a las inundaciones

La región de Rio Grande do Sul, en Brasil, sufrió entre abril y mayo de 2024 unas inundaciones históricas que provocaron cerca de 200 personas fallecidas y más de 500.000 desplazadas. Una situación que, aunque no puede compararse con la catástrofe vivida en l’Horta Sud el pasado octubre, sí guarda algunos paralelismos. Por ejemplo, la implicación y la solidaridad de la juventud durante las tragedias vividas. En este contexto, la Fundació Horta Sud ha acogido un encuentro entre jóvenes de Brasil y de l’Horta Sud para compartir experiencias y aprendizajes tras las graves inundaciones que han afectado a ambos territorios.

Las y los participantes de Brasil, procedentes de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, y de Canoas, municipio de la región metropolitana, forman parte del programa Demà. Este programa ofrece capacitación profesional y experiencia práctica en organismos públicos a jóvenes de entre 14 y 22 años en situación de vulnerabilidad social, especialmente a quienes han sido afectadas por las inundaciones. La delegación brasileña ha estado acompañada por Marcelo Braga, director adjunto de la unidad Demà Rio Grande do Sul; Ana Carolina Silva, directora de Demà Barcelona; y Vinicius Ribeiro, director de Demà.

Joves del Brasil i l'Horta Sud al Museu Comarcal / F.H.S.

Como representantes de l’Horta Sud, han estado presentes una joven de Paiporta y otro joven de Torrent, voluntarias en la limpieza tras la dana; la promotora del estudio «Joves i valors», impulsado desde la Fundació, Jannis Piñana, y otros miembros del equipo técnico.

Desde el programa Demà Brasil han mostrado interés por conocer de cerca la labor que desarrolla la Fundació Horta Sud en materia de participación juvenil y resiliencia comunitaria y, en concreto, la actuación de la juventud durante la catástrofe.

Interés por "salvem les fotos"

Durante la visita, el grupo ha conocido el proyecto «Salvem les fotos», una iniciativa que ha permitido recuperar y conservar imágenes familiares tras la DANA que afectó a la comarca. Además, desde la Fundació Horta Sud se han presentado unas pinceladas del estudio «Joves i valors», que analiza la implicación de la juventud en las tareas de voluntariado durante la catástrofe y las motivaciones que les llevaron a participar, con el objetivo de trazar el perfil de la juventud solidaria y reflexionar sobre cómo está cambiando la manera de entender la solidaridad.

A continuación, las personas jóvenes de Brasil y de l’Horta Sud han mantenido una conversación abierta para compartir vivencias, emociones y aprendizajes sobre cómo han afrontado sus respectivas inundaciones y cómo la solidaridad de la ciudadanía ha sido clave para la recuperación.

Una de las reflexiones que ha destacado con más fuerza durante el encuentro ha sido que todas las participantes han estado afectadas por la catástrofe y que los efectos van más allá de las pérdidas materiales. Además, la conversación también se ha centrado en cómo implicar a la comunidad de manera activa no solo ante emergencias, sino también en la vida cotidiana y en la respuesta a los desafíos globales, como la crisis climática.

La jornada, que ha finalizado con una visita a Paiporta, ha sido altamente enriquecedora, con las y los jóvenes compartiendo experiencias y aprendizajes, visiblemente emocionadas, y reflexionando sobre la importancia de la solidaridad y la cooperación para afrontar situaciones excepcionales. También ha servido para poner en valor el papel de la juventud ante las crisis y emergencias, y para seguir tejiendo vínculos internacionales de solidaridad que han permitido aprender unas de otras y contribuir a la construcción de comunidades más fuertes, concienciadas y preparadas ante los retos climáticos.