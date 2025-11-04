Meliana refuerza la inclusión sociolaboral con fondos europeos

El Ayuntamiento de Meliana continúa desarrollando el Programa de Implementación de Itinerarios de Inclusión Social, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que persigue mejorar la empleabilidad de las personas participantes y favorecer su inserción en el mercado laboral.

Durante este año, el programa ha ofrecido diferentes acciones formativas adaptadas a las necesidades de la ciudadanía. Antes del verano se llevó a cabo el Curso de Competencias Digitales, orientado a reforzar el uso de herramientas tecnológicas básicas y mejorar la autonomía digital de las personas participantes.

Recientemente ha finalizado el Taller de Competencias Transversales, desarrollado en colaboración con Pactem Nord, en el que las personas participantes han trabajado habilidades personales para el empleo, la elaboración de un currículum eficaz, la comunicación en entrevistas de trabajo y los recursos de búsqueda de empleo en la comarca de l’Horta Nord.

El concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Ramón Bosque, destaca que “el Programa de Itinerarios representa una herramienta fundamental para acompañar a las personas en su proceso de inserción sociolaboral. En Meliana seguimos apostando por la formación como vía de inclusión y de igualdad de oportunidades”.

El Programa de Itinerarios se ha consolidado como una de las líneas más efectivas del área de Servicios Sociales e Igualdad, ofreciendo acompañamiento personalizado, formación práctica y nuevas oportunidades de inserción a personas en búsqueda activa de empleo. Además, cuenta con un espacio de Aula Oberta, disponible una mañana a la semana, que permite reforzar los contenidos de los talleres y facilitar el acceso a ordenadores e internet a las personas que no disponen de estos recursos en sus hogares.

Con todas estas acciones, Meliana refuerza su compromiso con la formación, la inclusión y la cohesión social, avanzando en una estrategia municipal que pone a las personas en el centro y demuestra que el trabajo en red y la coordinación son claves para generar oportunidades.