Nueva crisis en el PP de Burjassot: miembros de la gestora se rebelan en el pleno

Los líos internos no dan tregua al PP de Burjassot. Las turbulencias atraviesan al partido local desde hace más de un año y se tradujeron el pasado abril en la creación de una gestora ante las dificultades de tener una ejecutiva local sólida. Fue la ejecutiva provincial quien aprobó a mediados de marzo la creación de una gestora ante la crisis interna del partido y del grupo municipal dirigida por Toni Pons, afiliado desde 2006 (aunque también fue en las listas de otro partido local) y que no formaba parte de la estructura del PP. La situación desembocó, en su momento, en la dimisión del portavoz José María Caballero y su paso al grupo de no adscritos.

Toni Pons se puso al frente de esta ejecutiva 'en funciones' junto a los demás concejales del PP (Marcos Campos, Miguel Ángel Boix y Natalia Ibáñez) entre otros miembros del partido local. Parecía que todos habían cerrado filas en torno a una regeneración y un futuro común, aunque los últimos acontecimientos demuestran que no ha sido así. El pleno del 28 de octubre tuvo lugar el pleno ordinario de Burjassot y ahí se evidenció una ruptura entre los tres ediles del PP que viene alimentándose desde hace meses, tal como confirman fuentes de la gestora a este diario.

Miguel Ángel Boix y Natalia Ibáñez ignoraron la disciplina de voto y se abstuvieron un par de iniciativas que los populares habían acordado rechazar. Solo Marcos Campos respetó la posición hablada previamente con el partido. Esto evidencia que además de José María Caballero, hay un nuevo cisma interno en el partido, tal como confirma, por otra parte, el presidente de la gestora, Toni Pons. "Estos desencuentros se llevan dando meses", reconoce. "Desde que entramos en la gestora hemos intentado hacer un camino para generar consenso, con nueva gente, ideas y proyecto, pero tanto Boix como Ibáñez están actuando por su cuenta".

La futura candidatura, fuente de tensiones

¿Cuáles son las razones de fondo para esta brecha? Algunas fuentes apuntan a que Boix esperaba ser el candidato para las elecciones previstas para 2027 , "se postuló incluso", pero la gestora fue clara: "Todavía no estamos en esas y la provincial es quien elige las listas". De todas formas, la tendencia es a generar una "fuerza nueva, con un nuevo equipo y todavía hay que buscar la figura de liderazgo", reconoce Toni Pons en conversaciones con este diario.

Esto ha generado un clima de tensión que se ha cristalizado en el último pleno, con la división de votos en un mismo grupo político. El presidente de la gestora señala que "no sobra nadie en el equipo" y aseguran que tanto Boix como Ibáñez tienen las puertas abiertas para formar parte de esta nueva etapa.

Con todo, también señala que las diferencias y la falta de comunicación han llevado a una falta de colaboración y coordinación que no puede cronificarse. "Si no están de acuerdo con el camino, no tiene sentido continuar en él. Nosotros queremos desde la tranquilidad y la paciencia sumar a todo el mundo y si no quieren aportar, pueden dar un paso al lado. Nos están escondiendo cosas y eso no ayuda a la cohesión", lamenta. Con todo, espera que recapaciten. "Tienen las puertas abiertas, hay que pensar en el bien del partido", resume.