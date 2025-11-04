Paterna estrena monolito dedicado a los bebés nacidos sin vida
Este nuevo monumento, ubicado en un parterre en el interior del Cementerio Municipal, responde a la petición de la asociación Nubesma, Asociación Valenciana de Apoyo al Duelo Gestacional y Neonatal, que promueve el apoyo durante el duelo de las familias afectadas por esta pérdida
Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Paterna ha inaugurado un monolito en homenaje y recuerdo a los bebés nacidos sin vida o fallecidos al poco tiempo de nacer, dando así respuesta a la solicitud de la Asociación Nubesma, Asociación Valenciana de Apoyo al Duelo Gestacional y Neonatal, que trabaja en el acompañamiento de las familias que han atravesado este tipo de pérdida.
El monumento, situado en un parterre del Cementerio Municipal, ofrece a las familias paterneras un espacio simbólico donde poder rendir memoria y mantener vivo el recuerdo de esas pequeñas vidas que, aunque breves, dejaron una huella eterna.
Con esta iniciativa, el ayuntamiento quiere acompañar en su duelo a las familias que han sufrido una de las experiencias más duras que puede afrontarse, ofreciéndoles un lugar de consuelo, respeto y recogimiento.
Asimismo, el consistorio reafirma su compromiso con esta causa, recordando que cada 15 de octubre Paterna se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Pérdida Gestacional, Perinatal y Neonatal iluminando la fachada del ayuntamiento con los colores azul y rosa, como muestra de apoyo, empatía y visibilidad hacia las familias afectadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- Vilaplana: 'Mazón me llamó para pedirme perdón porque tenía que decir mi nombre y que era mejor que cortáramos todo contacto