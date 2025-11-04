Paterna estrena monolito dedicado a los bebés nacidos sin vida

Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Paterna ha inaugurado un monolito en homenaje y recuerdo a los bebés nacidos sin vida o fallecidos al poco tiempo de nacer, dando así respuesta a la solicitud de la Asociación Nubesma, Asociación Valenciana de Apoyo al Duelo Gestacional y Neonatal, que trabaja en el acompañamiento de las familias que han atravesado este tipo de pérdida.

El monumento, situado en un parterre del Cementerio Municipal, ofrece a las familias paterneras un espacio simbólico donde poder rendir memoria y mantener vivo el recuerdo de esas pequeñas vidas que, aunque breves, dejaron una huella eterna.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento quiere acompañar en su duelo a las familias que han sufrido una de las experiencias más duras que puede afrontarse, ofreciéndoles un lugar de consuelo, respeto y recogimiento.

Asimismo, el consistorio reafirma su compromiso con esta causa, recordando que cada 15 de octubre Paterna se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Pérdida Gestacional, Perinatal y Neonatal iluminando la fachada del ayuntamiento con los colores azul y rosa, como muestra de apoyo, empatía y visibilidad hacia las familias afectadas.