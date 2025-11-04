Picassent forma personal técnico y profesorado para combatir la LGTBI-fobia en las aulas

Según los datos actuales, un 25% del alumnado no se identifica como heterosexual y se reconoce como gay, bisexual, lesbiana, trans o no binario. A la vez, el 43% de los jóvenes LGTBI ha sufrido algún tipo de acoso o violencia en el ámbito escolar o digital, y el 51% ha tenido pensamientos de autolesión o suicidio. Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Picassent ha reforzado su compromiso con la diversidad y la convivencia en las aulas.

Desde el área de Políticas LGTBI, el consistorio ha organizado un taller de formación sobre diversidad sexual, de género y LGTBI-fobia, dirigido al personal educativo de los centros del municipio. La actividad, impartida por el psicólogo y sexólogo Daniel Navio, ha contado con la participación de más de 30 profesionales de los centros escolares y de técnicos de las áreas sociales del Ayuntamiento.

El objetivo de esta iniciativa es dotar los equipos docentes de herramientas y recursos para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, así como promover espacios seguros e inclusivos dentro de los centros educativos.

Desde el Ayuntamiento de Picassent recuerda el concejal, Carles Silla, que el II Plan LGTBI municipal contempla este tipo de formaciones, esenciales para garantizar que los jóvenes y adolescentes del colectivo LGTBI “tengan el derecho de ser educados en un entorno libre de odio y discriminación”. Según el edil, “es imprescindible la formación del personal educativo para eliminar cualquier tipo de actitud LGTBI-fóbica y fomentar una escuela más respetuosa y diversa”, concluye.