Puçol intensifica el tratamiento contra el picudo rojo en las palmeras mediante endoterapia
Estas acciones forman parte del plan anual de conservación del arbolado
El Ayuntamiento de Puçol ha puesto en marcha una nueva campaña de tratamientos fitosanitarios mediante endoterapia vegetal en las palmeras del municipio, con el objetivo de protegerlas de plagas como el picudo rojo y mantener en buen estado el arbolado de la población.
La técnica de endoterapia consiste en inyectar el producto directamente en el sistema vascular del árbol, evitando pulverizaciones y reduciendo el impacto ambiental. El equipo de jardinería de la brigada municipal está llevando a cabo estos trabajos de manera planificada en las diferentes zonas del término municipal.
"La endoterapia es un método eficaz y respetuoso con el entorno, que protege nuestras palmeras sin afectar al ecosistema urbano", señala el concejal de Medio Ambiente, Adolfo León.
El ayuntamiento recuerda que estas acciones forman parte del plan anual de conservación del arbolado, que incluye tareas de poda, control de plagas y renovación de ejemplares cuando es necesario.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- Vilaplana: 'Mazón me llamó para pedirme perdón porque tenía que decir mi nombre y que era mejor que cortáramos todo contacto