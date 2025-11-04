Puçol intensifica el tratamiento contra el picudo rojo en las palmeras mediante endoterapia

El Ayuntamiento de Puçol ha puesto en marcha una nueva campaña de tratamientos fitosanitarios mediante endoterapia vegetal en las palmeras del municipio, con el objetivo de protegerlas de plagas como el picudo rojo y mantener en buen estado el arbolado de la población.

La técnica de endoterapia consiste en inyectar el producto directamente en el sistema vascular del árbol, evitando pulverizaciones y reduciendo el impacto ambiental. El equipo de jardinería de la brigada municipal está llevando a cabo estos trabajos de manera planificada en las diferentes zonas del término municipal.

El concejal de Medio Ambiente, Adolfo León, junto a un trabajador de la brigada. / A. P.

"La endoterapia es un método eficaz y respetuoso con el entorno, que protege nuestras palmeras sin afectar al ecosistema urbano", señala el concejal de Medio Ambiente, Adolfo León.

El ayuntamiento recuerda que estas acciones forman parte del plan anual de conservación del arbolado, que incluye tareas de poda, control de plagas y renovación de ejemplares cuando es necesario.