Derribo del edificio dañado por la dana en Torrent: "Es una pena, pero había que hacerlo"

A las 10.50 horas de la mañana la maquina ha empezado este martes a derribar uno de los cinco bloques del edificio situados en la calle Maestro Fortea de Torrent, que resultaron gravemente afectados por la dana y que fueron declarados en ruina inminente. La demolición de la finca, situada en la confluencia de los barrancos de l'Horteta y el Poyo, representa el prinicipio del adiós de un símbolo de la destrucción que causó la barrancada aquella tarde noche del 29 de octubre de 2024.

Aunque la demolición estaba prevista que se iniciara este lunes por la mañana, finalmente solo se pudieron realizar las tareas previas de asegurar la zona, vigilar que las viviendas estén vacías y acordonar la zona, debido a un problema de la empresa con la maquinaria. Así, finalmente, ha sido poco antes de las 11 horas cuando han comenzado los trabajos de demolición ante la atenta mirada de curiosos, situados detrás de la zona de seguridad establecido por la contrata. Se trata de una operación complicada debido a la cantidad de viviendas que albergan estos edificios (medio centenar), por lo que los trabajos preliminares son fundamentales para minimizar cualquier riesgo durante la demolición.

Una veintena de curiosos observa los primeros momentos del derribo / L-EMV

La demolición ha congredo a un puñado de curiosos, sobre todo vecinos del entorno. "Es una pena, pero había qua hacerlo. Anoche aún salían ocupas de ahí dentro", afirma Laura, residente desde hace 21 años en una finca cercana. Pero como suele ocurrir en este tipo de obras, nunca llueve a gusto de todos. El corte de accesos afecta al tráfico rodado y la salida de un garaje, así como a la entrada de vecinos a sus patios durante el derribo. "¿Puedo pasar?", pregunta un hombre al Policía Local que controla una de las entradas. "Es bueno que eso se tire porque es un peligro pero nos está afectando a los vecinos. Hemos tenido que dejar los coches en la calle y veremos si puedo salir de casa para ir luego al trabajo", lamentaba visiblemente enfadado.

La máquina empezó el derribo por la fachada recayente a Mas del Jutge, concretamente por los balcones esquineros. En pocos minutos una ola de polvo fue inundando la calle, auque desde las ventanas se seguían los trabajos. Detrás del perímetro de seguridad varias personas, todas vecinas de la zona, recordaban la finca que empezaba a ser pasto de los palazos. "Esa finca qué tendra, ¿50 años?", preguntaba un residente de la finca roja, a escasos metros de allí. "Y 70 también", respondía uno de los interlocutores, que argumentaba que "yo me crié ahí y ya estaba, y tengo 64 años". Y como sucede cuando alguien fallece, afloran "batallitas". "Nosotros vivíamos ahí, y esto era un solar, y ahí estaba el parque donde se sentaban las mujeres", recordaba una mujer mientras la máquina se detenía.

A.C.

En principio, se espera que los trabajos, si no hay contratiempo, se prolonguen durante tres días, aunque todo dependerá de su evolución. El ayuntamiento recuerda que, durante los días que duren los trabajos de demolición, tanto el puente de Quatro Camins como el paso inundable sobre la unión de los barrancos del Poyo y l’Horteta en Maestro Fortea permanecerán completamente cerrados al tráfico. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de vecinos y conductores, así como de los propios operarios que participan en los trabajos.

La demolición de estos edificios forma parte del programa de emergencia impulsado por el Ayuntamiento de Torrent tras los daños provocados por la dana y que asume el propio consistorio. Además de garantizar la seguridad pública, la actuación permitirá continuar con las obras de estabilización del talud y la reconstrucción del colector norte de aguas residuales, cuya infraestructura fue gravemente afectada por la barrancada. Según los informes técnicos, la presencia de estos edificios en ruina, impedía ejecutar con seguridad los trabajos de reconstrucción bajo su cimentación, por lo que el derribo era condición indispensable para avanzar en la recuperación del entorno.

La máquina en plena acción en Torrent / L-EMV

El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha señalado que "la prioridad absoluta del ayuntamiento es la seguridad de los vecinos y la reconstrucción segura de las zonas afectadas por la dana. Estos derribos son imprescindibles para poder continuar con las obras de recuperación del entorno de los barrancos del Poyo y de l’Horteta, así como para garantizar la seguridad hidráulica y estructural de la zona".

Gozalvo ha recordado que el consistorio lleva un año trabajando con informes técnicos, mediciones y estudios exhaustivos, coordinando a la Policía Local, los servicios de Urbanismo y las empresas de emergencia para actuar con todas las garantías y minimizar cualquier riesgo durante la demolición.

El presupuesto total de los trabajos de demolición asciende a 526.024,53 euros, cifra que incluye la demolición de los inmuebles, la gestión de residuos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. Se trata de una actuación prioritaria dentro del plan municipal de emergencia para garantizar la seguridad en las zonas afectadas por la dana y permitir la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas y el entorno urbano.

Trabajos previos a las demoliciones de los edificios en Torrent. / L-EMV

Vecinos realojados

Respecto a los vecinos, que fueron desalojados tras la dana en 2024 y se encuentran realojados de forma segura. Parte de ellos viven en viviendas de alquiler costeadas por la Generalitat Valenciana y en viviendas de la EVhA, mientras que otros se han alojado temporalmente en casas de familiares. Desde el ayuntamiento se mantiene un seguimiento constante para garantizar que estas medidas de alojamiento sigan asegurando la protección y bienestar de las familias afectadas.

Con la ejecución de estos trabajos, el Ayuntamiento de Torrent continúa avanzando en la recuperación de las zonas más afectadas por la dana, cumpliendo con las prioridades de seguridad, reconstrucción y reurbanización de los entornos afectados por la catástrofe.