Se inicia el derribo de los edificios afectados junto al barranco en Torrent

A las 10.50 horas de la mañana la maquina ha empezado este martes a derribar uno de los cinco bloques del edificio situados en la calle Maestro Fortea de Torrent, que resultaron gravemente afectados por la dana y que fueron declarados en ruina inminente. Aunque la demolición estaba prevista que se iniciara este lunes por la mañana, finalmente solo se pudieron realizar las tareas previas de asegurar la zona, vigilar que las viviendas estén vacías y acordonar la zona, debido a un problema de la empresa con la maquinaria. Así, finalmente, ha sido poco antes de las 11 horas cuando han comenzado los trabajos de demolición ante la atenta mirada de curiosos, situados detrás de la zona de seguridad establecido por la contrata. Se trata de una operación complicada debido a la cantidad de viviendas que albergan estos edificios, por lo que los trabajos preliminares son fundamentales para minimizar cualquier riesgo durante la demolición.

La Unidad Aérea de la Policía Local ha desempeñado un papel activo desde el inicio de la jornada. Los agentes han sobrevolado la zona utilizando drones equipados con cámaras térmicas para asegurarse de que no hubiera ninguna persona en el interior de los edificios. Durante la mañana, los drones han emitido avisos de seguridad en castellano y también en otros idiomas, como árabe, con el fin de garantizar que todos los vecinos y transeúntes recibieran la información necesaria sobre la intervención.

Una veintena de curiosos observa los primeros momentos del derribo / L-EMV

Paralelamente, la empresa encargada del derribo ha estado realizando durante toda la mañana los trabajos previos necesarios. Estas tareas incluyen la preparación del entorno, la revisión estructural de los edificios y la coordinación con los equipos de seguridad para que la demolición se ejecute con todas las garantías. Según lo previsto, los derribos comenzarán este mediodía.

Cierres de tráfico y medidas de seguridad

El Ayuntamiento recuerda que, durante los días que duren los trabajos de demolición, tanto el puente de Quatro Camins como el paso inundable sobre la unión de los barrancos del Poyo y l’Horteta en Maestro Fortea permanecerán completamente cerrados al tráfico. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de vecinos y conductores, así como de los propios operarios que participan en los trabajos.

La demolición de estos edificios forma parte del programa de emergencia impulsado por el Ayuntamiento de Torrent tras los daños provocados por la dana y que asume el propio consistorio. Además de garantizar la seguridad pública, la actuación permitirá continuar con las obras de estabilización del talud y la reconstrucción del colector norte de aguas residuales, cuya infraestructura fue gravemente afectada por la barrancada. Según los informes técnicos, la presencia de estos edificios en ruina, impedía ejecutar con seguridad los trabajos de reconstrucción bajo su cimentación, por lo que el derribo era condición indispensable para avanzar en la recuperación del entorno.

Los edificios que van a demoler. / L-EMV

El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha señalado que "la prioridad absoluta del ayuntamiento es la seguridad de los vecinos y la reconstrucción segura de las zonas afectadas por la dana. Estos derribos son imprescindibles para poder continuar con las obras de recuperación del entorno de los barrancos del Poyo y de l’Horteta, así como para garantizar la seguridad hidráulica y estructural de la zona".

Gozalvo ha recordado que el consistorio lleva un año trabajando con informes técnicos, mediciones y estudios exhaustivos, coordinando a la Policía Local, los servicios de Urbanismo y las empresas de emergencia para actuar con todas las garantías y minimizar cualquier riesgo durante la demolición.

El presupuesto total de los trabajos de demolición asciende a 526.024,53 euros, cifra que incluye la demolición de los inmuebles, la gestión de residuos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. Se trata de una actuación prioritaria dentro del plan municipal de emergencia para garantizar la seguridad en las zonas afectadas por la dana y permitir la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas y el entorno urbano.

Trabajos previos a las demoliciones de los edificios en Torrent. / L-EMV

Vecinos realojados

Respecto a los vecinos, que fueron desalojados tras la dana en 2024 y se encuentran realojados de forma segura. Parte de ellos viven en viviendas de alquiler costeadas por la Generalitat Valenciana y en viviendas de la EVhA, mientras que otros se han alojado temporalmente en casas de familiares. Desde el ayuntamiento se mantiene un seguimiento constante para garantizar que estas medidas de alojamiento sigan asegurando la protección y bienestar de las familias afectadas.

Con la ejecución de estos trabajos, el Ayuntamiento de Torrent continúa avanzando en la recuperación de las zonas más afectadas por la dana, cumpliendo con las prioridades de seguridad, reconstrucción y reurbanización de los entornos afectados por la catástrofe.