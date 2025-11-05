800 corredoras y corredores saltarán al asfalto en Burjassot este domingo

Burjassot va a vivir este domingo, 9 de noviembre, su particular fiesta del running. El municipio va a acoger la celebración de su primera 8K, organizada por el Grupo de Recreación Deportiva Burjapower, contando con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, a través de la concejalía de Deportes, dirigida por Juan Gabriel Sánchez; carrera que se enmarca dentro del Circuito de l’Horta Nord y que ha superado todas las expectativas del club.

Tal es así, que el pasado sábado, cuatro días antes de finalizar las inscripciones, tuvieron que cerrarlas al alcanzar los 800 inscritos, límite de la prueba. Una gran satisfacción para el club burjassotense que espera que todo el municipio salga a las calles a animar a las corredoras y los corredores, convencidos de que Burjassot va a disfrutar de un domingo festivo en el que también se va a contar con la colaboración de las Comisiones falleras del municipio, que tendrán cuatro puntos de animación y la ayuda de casi 100 voluntarias y voluntarios que van a hacer posible que la carrera sea, como se ha señalado, una fiesta del running.

Cartel. / A.B.

Carrera en la que también va a tener una parte muy activa la Agrupación Musical Los Silos que, en el año de su 75 Aniversario, es parte de la misma y, buen ejemplo de ello, es el diseño tanto del cartel como de la camiseta que lucirán muchas y muchos de los corredores y que une deporte y música. Y, sus músicos, también estarán en el recorrido.

La recogida de los dorsales se podrá hacer el sábado 8 de noviembre en la Casa de Cultura de Burjassot en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas mientras que el domingo la recogida será en la propia Plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 9.30 horas. La salida de la carrera será a las 10.00 horas desde la misma plaza.

El club anima a las y los vecinos de Burjassot a que bajen a las calles a animar a las y los corredores que tendrán, como máximo, una hora para realizar el recorrido.