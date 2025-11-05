La AFA de Massanassa denuncia cortes en los menores y goteras por las deficiencias de los barracones

Han pasado casi dos meses desde que el alumnado de Infantil del Ausiàs March y el de Primaria de Lluis Vives de Massanassa comenzaron el curso en las aulas prefabricadas en el polideportivo municipal, como alternativa hasta que se reconstruya los centros que han sido demolidos debido a su gran afectación por la barrancada del 29 de octubre de 2024.

El inicio del curso se retrasó tres días para la puesta a punto de los barracones, que abrieron sus puertas aunque no al cien por cien, tal y como confirmó la propia conselleria de Educción , quien advirtió que los trabajos que quedaban por hacerse se harían fuera del horario escolar y no impedirían el buen funcionamiento del colegio.

Sin embargo, dos meses después, una representante de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) de ambos centros acudió al último pleno del Ayuntamiento de Massanassa y denunció que las actuales deficiencias de las prefabricadas sí afectan al alumnado. En concreto, denunció que "algunos niños estén llegando con cortes en las manos, debido a que hay unos bordes que son cortantes y eso no se puede tolerar", señalaba. A estos problemas se unen otros como "cuartos de baño cerrados, desagües que no funcionan, problemas de limpieza, los patios que se inundan con cuatro gotas o la existencia de goteras en algunas aulas", ejemplos de las deficiencias de una instalación que aseguran está sin acabar.

HOR. VLC. Massanassa. La vuelta al cole en Massanassa tendra que esperar al estar los barracones del CEP Lluis Vives sin acabar el dia que empieza el curso para los escolares valencianos / GermÃ¡n Caballero / LEV

Es por eso, que desde la AFA, aprovechando el turno de ruegos y preguntas, rogaron al alcalde de Massanassa, Paco Comes "que el ayuntamiento haga fuerza ante conselleria de Educación, como estamos haciendo nosotros, por el bien de nuestros niños, para que se solventen esas deficiencias".

El plan de emergencias es competencia de conselleria

El alcalde, por su parte, aseguró que aunque el plan de emergencias depende de la conselleria, "nosotros siempre le estamos apretando. Cuando tuvimos que tener las aulas prefabricadas y se retrasaron tres días, pusimos a la brigada nuestra a trabajar para abrir".

Aunque Comes asegura que tras la alerta roja de finales de septiembre, "acudimos a las aulas prefabricadas para comprobar cómo respondían ante las lluvias y lo hizo positivamente, "al ser una obra nueva, lo que hicimos desde que se puso en funcionamiento es hablar con las directoras de ambos centros para que anotaran todos los fallos que se observaran".

En cuanto a trabajos que quedan por hacer, Comes explicó que se van a instalar unos paneles para la climatización, "y son trabajos que se van haciendo cuando no están los niños y niñas, de ahí que a lo mejor lleven retraso". De todas formas el primer edil aseguró que anotaba la petición de la AFA y lo pondría en conocimiento de la conselleria.