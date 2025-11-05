Alfafar pide a la conselleria resolver las deficiencias en la reconstrucción de los colegios Rabisancho y Orba

La reconstrucción de los colegios afectados en Alfafar está siendo complicada. En el caso de la escuela infantil Rabisancho, cuyo alumnado de dos a seis años ya comenzó las clases a mitad de septiembre en un espacio totalmente renovado, desde la concejalía de Amparo Sanjuán se pidió la solución de algunas deficiencias por parte de la conselleria de Educación. La misma edila manifestó en el último pleno que recientemente habían visitado el centro escolar los técnicos de Tragsa y Nerco, encargados de la reconstrucción de las infraestructuras educativas, "y les trasladamos algunas deficiencias, como en el techo, que se comprometieron en reparar tras realizar un informe".

El CEIP Orba, sin embargo, ha tenido que ser demolido para empezar su reconstrucción desde cero. Mientras que todo el alumnado está instalado en aulas prefabricadas, durante las obras que se están llevando a cabo en el terreno están surgiendo algunos problemas, sobre todo con la protección de las especies arbóreas. Tal y como comentó el propio alcalde Juan Ramón Adsuara en el pleno, se han tenido que talar algunos árboles porque no podían entrar los camiones y otros porque las raíces estaban enredadas con la cimentación. "He pedido una reunión con el responsable de infraestructuras educativas para saber qué ha pasado con los árboles talados. Tenemos dos informes, uno del técnico de medio ambiente y otro de la empresa constructora, para explicar la tala. En ambos casos, desde la empresa nos han garantizado que se repondrán los árboles una vez finalicen las obras".

Además, a la tala de árboles se añade otro problema, "porque se ha encontrado fibrocemento en los trabajos de demolición y estamos esperando el permiso del órgano competente para poder retirarlo", explicó Adsuara.