"Catarroja Avança", la nueva web para seguir la reconstrucción de la dana

El Ayuntamiento de Catarroja ha lanzado una nueva identidad institucional que agrupa todas las acciones destinadas a la recuperación y transformación del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024: “Catarroja Avança”. Enmarcada en la Agenda Urbana de Reconstrucción, esta iniciativa busca coordinar de forma integral los proyectos de rehabilitación y regeneración del municipio en todos sus ámbitos, promoviendo la participación ciudadana y garantizando la transparencia en las obras y actuaciones necesarias para mejorar las infraestructuras esenciales de Catarroja.

Como herramienta central, el consistorio ha puesto en marcha la web catarrojavanza.es, un espacio abierto que permite a la ciudadanía informarse y participar en los avances de los distintos proyectos. La plataforma incluirá un mapa interactivo que muestra en tiempo real el estado de ejecución de las obras, su descripción y la financiación correspondiente, además de un calendario con las sesiones de participación programadas para los próximos dos meses.

Cinco grandes áreas de la web

“Catarroja Avança” se articula en torno a cinco grandes objetivos estratégicos: la vivienda, la revitalización de los barrios, la economía local, la renaturalización de los espacios y la gestión ante emergencias. En materia de vivienda, se está elaborando un diagnóstico tras la danaprevio a un Plan de Vivienda Municipal que responda a las nuevas necesidades detectadas. En el ámbito económico, se ha realizado un estudio de la situación de los comercios y la industria local con el fin de desarrollar estrategias de apoyo y reactivación económica.

La Universitat Politècnica de València (UPV) está elaborando un mapa de riesgos ante las emergencias y va a desarrollar talleres de autoprotección dirigidos a diferentes sectores de la población. Por otro lado, la UPV trabaja en la renaturalización de los espacios verdes, promoviendo actividades con el objetivo de integrar la voz de la ciudadanía en la planificación verde del municipio y elaborar una estrategia de soluciones verdes como elemento de protección ante el cambio climático. En paralelo, se están impulsando procesos participativos orientados a la revitalización de los barrios y a la implicación vecinal en la planificación del futuro urbano de Catarroja.