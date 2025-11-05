Luisa Martín y Olvia Molina protagonizan “Malditos Tacones” en l’Auditori de Torrent

Uno de los platos fuertes de la programación de l'Auditori de Torrent llega este sábado, se trata de Labora de "Malditos tacones". Olivia Molina y Luisa Martín protagonizan un texto palpitante de Ignacio Amestoy, con dramaturgia y dirección de Magüi Mira. Dos actrices con sólidas trayectorias tanto en teatro como en cine y televisión, que interpretan de manera magistral a dos mujeres que se enfrentan con el poder en sus manos, que buscan la verdad y encuentran la gran mentira.

En “Malditos Tacones” Luisa Martín es Victoria Burton, matriarca de la saga de los Burton. Olivia Molina es María García, brillante abogada hecha a sí misma. Dos mujeres de éxito, dos vidas, dos éticas opuestas en una sociedad no diseñada para ellas, que luchan contra la herencia de un poder corrupto, con identidad de sexo, como arma de sometimiento. Dos grandes mujeres desnudando, despellejando o reinventando el poder de una clase privilegiada. Dos mujeres de altura que calzan sus tacones de forma diferente. Dos mujeres solas, que siempre han estado solas. Dos mujeres que, en palabras de Magui Mira, nos invitan a quitarnos los “Malditos tacones” para caminar sobre el suelo y renunciar a los falsos poderes. La función será el sábado 8 de noviembre a las 20h.

"Torito Bravo" , el domingo

La programación de l’Auditori de Torrent para este fin de semana se completa con la puesta en escena de “Torito Bravo”, del grupo Áriba Teatro de Riba-Roja del Turia, dentro de la XVI Mostra de Teatre Amateur Juan Manuel Ferraro. “Torito Bravo” pone voz a Lunero, un joven e inexperto toro bravo, y Percatao, un toro indultado y con experiencia, para construir un discurso sobre la existencia humana y sus comportamientos depredadores. La función será el domingo 9 de noviembre a las 19h.

Entradas a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l’Auditori (jueves de 17 a 20 h, viernes de 11 a 13 h y desde 2 horas antes del comienzo de la función).