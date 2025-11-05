Un nuevo espacio en Alboraia para alojar temporalmente gatos comunitarios en recuperación

La concejalía de Medio Ambiente de Alboraia, encabezada por Carlos Sánchez, ha dado un paso más en la mejora del bienestar animal, instalando un espacio para gatos que se estén recuperando de una actuación veterinaria, antes de su reintegración en la colonia de origen.

El espacio será gestionado por la asociación Colonias Felinas de Alboraia, siguiendo el protocolo de autorización y gestión de colonias felinas por el método C.E.R (Captura, Esterilización y Retorno), aprobado mediante Decreto de Alcaldía para cumplir la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en el que se establecen las funciones de la administración local respecto a la gestión de los gatos comunitarios.

El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, y el concejal Carlos Sánchez, han hecho entrega de las llaves a una de las voluntarias de la asociación, poniendo en marcha este espacio para la retirada temporal de su colonia de los gatos comunitarios en caso de necesidad. La brigada municipal de EGUSA construyó los cimientos para instalar con total seguridad la caseta prefabricada.

"Agradecemos enormemente la labor desinteresada que realizan desde la asociación y su colaboración para seguir avanzando por el bienestar animal", ha señalado el concejal de Medio Ambiente.

Estos espacios se destinan al alojamiento temporal de felinos en situaciones excepcionales, tales como el periodo postoperatorio de intervenciones de esterilización o castración, con objeto de garantizar una recuperación adecuada previa a su reintegración a la colonia de origen. Asimismo, se utilizan cuando resulta necesario administrar tratamientos veterinarios cuya aplicación mediante visitas periódicas a la colonia resulte inviable, debido a las dificultades que presenta el acercamiento o captura de los animales en su entorno de origen.