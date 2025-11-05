Paterna aprueba los presupuestos para 2026: 75 millones con el foco en la seguridad, el empleo y la limpieza

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado hoy en junta de gobierno local los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que ascienden a más de 75 millones de euros y que se basan en tres pilares fundamentales "para afianzar el proyecto de Gran Ciudad": la seguridad, el empleo y la limpieza.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que “se trata de unos presupuestos responsables, eficientes y equilibrados, que garantizan la continuidad de los servicios públicos y de las políticas sociales, al tiempo que mantienen la deuda cero y unos de los impuestos más bajos del país”.

Entre las principales partidas, Sagredo ha destacado el refuerzo de la seguridad y las emergencias, la creación de empleo y apoyo a las empresas locales, la mejora en la limpieza, y casi 20 millones de euros en inversiones destinadas a modernizar infraestructuras, parques y espacios públicos.

El primer edil ha resaltado también que en 2026, Paterna alcanzará un récord histórico de becas para educación y deporte, "reafirmando el compromiso del gobierno local con la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias".

Medios, coordinación e inversión

Además, ha adelantado que “a partir del próximo año se notará también una mejora significativa del servicio de limpieza y recogida de residuos, gracias al esfuerzo inversor que realizaremos en maquinaria, personal y optimización de rutas”.

Asimismo, Sagredo ha señalado que “seguimos trabajando para que Paterna sea una ciudad cada vez más segura y preparada ante posibles emergencias o catástrofes, con más medios, más coordinación y más inversión en prevención y protección ciudadana”.

El primer edil también ha puesto en valor que “Paterna registra hoy las cifras de desempleo más bajas de los últimos 15 años, fruto de una gestión económica responsable y de la apuesta decidida por el emprendimiento y la creación de oportunidades”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Roberto Usina, ha destacado que “estos presupuestos reflejan la buena salud financiera del ayuntamiento y nuestra capacidad para seguir aumentando las oportunidades y la calidad de vida de todos los paterneros y paterneras” y ha recordado que el siguiente paso será elevar los presupuestos al pleno municipal para su aprobación definitiva.