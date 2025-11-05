La Protectora de Burjassot lanza su campaña de noviembre “Un animal no es un juguete”
Desde la asociación recuerdan que “un animal es un miembro más de la familia”
“Si te apasiona la idea de tener un cachorro pero no tanto la de cuidarlo cuando crezca, mejor decídete por un peluche.” Este es uno de los mensajes que la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) ha incorporado en el cartel de su campaña para el mes de noviembre. El lema escogido para la difusión de la misma es breve, directo y fácil de entender: “Un animal no es un juguete”.
Desde la asociación benefactora recuerdan que “un animal es un miembro más de la familia” –algo que la ley reconoce al menos en lo que se refiere a los animales de compañía– y que “merece amor, tiempo y cuidados todos los días de su vida”.
En reiteradas ocasiones, especialmente cuando se acercan las fiestas de Navidad, la SPAB ha manifestado que aquellas personas que deseen llevar un animal al hogar “antes se planteen si pueden cubrir las necesidades del mismo”, ya que su adquisición “no constituye un simple regalo desechable”, como sucede con los juguetes, sino “una responsabilidad para toda la vida de la mascota”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- El hombre que no supo reinar
- Convocada para este martes una huelga del taxi que afectará 'gravemente' al tráfico de València
- Más de 2.000 taxis colapsan València en una protesta contra Uber y Cabify