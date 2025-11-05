Torrent celebra la inauguración de la exposición “Julio Romero de Torres: el alma de Córdoba”

El Antic Mercat de Torrent se vistió anoche de arte y emoción con la inauguración de la exposición “Julio Romero de Torres: el alma de Córdoba”, un homenaje a la mujer, a la sensibilidad y a la esencia andaluza que ha conquistado al público desde su apertura. Numerosos vecinos, vecinas y amantes del arte se dieron cita para disfrutar de esta experiencia sensorial e inclusiva que rinde tributo a uno de los grandes maestros del arte español del siglo XX.

Organizada por el Ayuntamiento de Torrent, a través de la concejalía de la Mujer, la muestra ofrece un recorrido por las obras más emblemáticas del pintor cordobés, reinterpretadas con una mirada accesible y educativa. El visitante puede adentrarse en un universo de símbolos, colores, aromas y emociones que reflejan la fuerza femenina en la pintura de Romero de Torres.

Amparo Chust, concejala de la Mujer, destacó durante el acto que “la exposición ha superado todas las expectativas: no solo por su calidad artística, sino por el mensaje que transmite. Queríamos que esta muestra fuera una experiencia abierta a todos, que hablara de igualdad, de arte y de sensibilidad. Hoy podemos decir que Torrent ha sentido de verdad el alma de Córdoba”.

Asistentes a la inauguración de la exposición. / A. T.

Por su parte, Rafa Gálvez, comisario y organizador de la exposición, subrayó la respuesta del público: “Ha sido emocionante ver cómo los visitantes se detienen ante cada obra, cómo escuchan, tocan, huelen y sienten el arte. Esta exposición nace del deseo de acercar la pintura de Julio Romero de Torres a todos los públicos, especialmente a quienes viven el arte de una forma diferente, con los sentidos y con el corazón”.

Doce obras del pintor

La exposición propone un recorrido sensorial e inclusivo por doce obras maestras del pintor, entre ellas La Chiquita Piconera, Cante Hondo, La Fuensanta o El Pecado, acompañadas de paneles explicativos, materiales táctiles y recursos adaptados en braille y lengua de signos. Además, los talleres escolares, dirigidos al alumnado de Primaria, permiten a los más pequeños descubrir el arte a través del juego y la creatividad.

La inauguración contó con la presencia del equipo de gobierno, representantes de asociaciones culturales y de igualdad, y un numeroso público que llenó el espacio expositivo, confirmando el éxito de una propuesta que une arte, emoción e inclusión.

“Julio Romero de Torres: el alma de Córdoba” podrá visitarse Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent hasta el 11 de noviembre con entrada gratuita. La muestra estará abierta todas las mañanas de lunes a sábado, de 10 a 14 horas, y los martes y viernes de 17 a 20 horas. La exposición ofrecerá a todos los visitantes la oportunidad de reencontrarse con la belleza, el simbolismo y la sensibilidad de un artista que hizo de la mujer el alma de su obra.