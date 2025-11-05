Torrent garantiza la normalidad en entrenamientos y usos de los clubes en Parc Central

El Ayuntamiento de Torrent y la Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad a las familias, deportistas y clubes de la ciudad ante los rumores que se han difundido en los últimos días sobre una supuesta reducción de horas de entrenamiento o cambios en la planificación deportiva en las instalaciones de Parc Central".

Desde el consistorio se aclara que "no se ha producido ninguna modificación en la planificación habitual de los usos deportivos, entrenamientos ni competiciones". Así, afirman que los horarios y actividades "continúan siendo los mismos que en temporadas anteriores, manteniéndose la coordinación y el apoyo institucional a todos los clubes y disciplinas que hacen uso de las instalaciones municipales".

La concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha subrayado que “los clubes de Torrent pueden estar tranquilos, sus horarios y entrenamientos se mantienen exactamente igual que siempre. No hay ningún cambio en la organización deportiva ni se ha reducido el tiempo de uso de las instalaciones”.

Asimismo, Lerma ha destacado el diálogo constante entre el Ayuntamiento, la FDM y los clubes deportivos: “Estamos en permanente contacto con todas las entidades deportivas, escuchando sus necesidades y trabajando juntos para garantizar el mejor servicio posible. La colaboración con nuestros clubes es esencial para seguir fomentando el deporte base y de competición en Torrent”.

En relación con el atletismo y el rugby, el Ayuntamiento ha aclarado que la situación se mantiene con total normalidad. La alcaldesa Amparo Folgado ha mantenido conversaciones con la Real Federación Española de Atletismo y con la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, con quienes quedó aclarado el error puntual cometido por la empresa concesionaria en el alquiler de la pista durante una jornada el pasado 6 de octubre.

Desde el consistorio se recuerda el "compromiso firme" del Ayuntamiento con el deporte y el respeto institucional hacia las federaciones y clubes de la ciudad. “Torrent es una ciudad comprometida con el deporte, con nuestros clubes y con nuestros deportistas”, ha afirmado Lerma. “El espíritu de colaboración sigue intacto, igual que el uso y la gestión de nuestras instalaciones”.

Sede de campeonatos

Como muestra de ese compromiso, Torrent ha sido sede de grandes citas deportivas, entre ellas el 103º Campeonato de España Absoluto de Atletismo al Aire Libre 2023, consolidándose como una ciudad referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel. Además, el Ayuntamiento ha anunciado en esta legislatura la ampliación de las instalaciones deportivas de Parc Central con nuevas instalaciones para el uso y práctica deportiva de todos los torrentinos.

El Ayuntamiento de Torrent y la Fundación Deportiva Municipal reiteran su mensaje de "tranquilidad y confianza, asegurando que no existe ningún cambio ni reducción de horas de entrenamiento en Parc Central, y que se seguirá trabajando con la misma cercanía y colaboración con todos los clubes deportivos de la ciudad".