Adiós en Torrent a un símbolo de la destrucción de la dana

A las 10.50 horas la máquina inició ayer el derribo de uno de los cinco bloques del edificio situado en la calle Maestro Fortea de Torrent, que resultaron gravemente afectados por la dana y que fueron declarados en ruina inminente. La demolición de la finca, situada en la confluencia de los barrancos de l'Horteta y el Poyo, representa el prinicipio del adiós de un símbolo de la destrucción que causó la barrancada aquella tarde noche del 29 de octubre de 2024. De hecho, en esa finca fallecía una persona al inundarse su vivienda. En su suelo no volverá a construirse viviendas y el consistorio piensa en una zona verde y parking de vehículos.

La demolición congregó a un puñado de curiosos, sobre todo vecinos del entorno. Pero también propietarios, que se acercaron para «despedirse» de la casa en la que residieron durante años. «He venido muchos días para ver cómo estaba. Aunque ahora que están derribando la finca nos causa mucho dolor, es también un alivio porque sufríamos que nos saquearan las casas o que las ocuparan, como hasta casi el mismo día del derribo», afirmaba Javier García. Para el antiguo residente, «saber que tus cosas están dentro y no has podido sacarlas es muy jodido, porque son los recuerdos de tu vida», afirmaba con resignación.

«Es una pena, pero había qua hacerlo. Anoche aún salían ocupas de ahí dentro», afirma Laura, residente desde hace 21 años en una finca próxima. Pero como suele ocurrir en este tipo de obras, nunca llueve a gusto de todos. El corte de accesos afecta al tráfico rodado y la salida de un garaje, así como a la entrada de vecinos a sus patios durante el derribo. «¿Puedo pasar?», pregunta un hombre al Policía Local que controla una de las entradas. «Es bueno que eso se tire porque es un peligro pero nos está afectando a los vecinos. Hemos tenido que dejar los coches en la calle y veremos si puedo salir de casa para ir luego al trabajo», lamentaba visiblemente enfadado.

La máquina empezó el derribo por la fachada recayente a Mas del Jutge, concretamente por los balcones esquineros. En pocos minutos una ola de polvo fue inundando la calle, auque desde las ventanas se seguían los trabajos. Detrás del perímetro de seguridad varias personas, todas vecinas de la zona, recordaban la finca que empezaba a ser pasto de los palazos. «Esa finca qué tendra, ¿50 años?», preguntaba un residente de la finca roja, a escasos metros de allí. «Y 70 también», respondía uno de los interlocutores, que argumentaba que «yo me crié ahí y ya estaba, y tengo 64 años».

Una veintena de curiosos observa los primeros momentos del derribo / L-EMV

Un millón de euros a suelo

En principio, se espera que los trabajos, si no hay contratiempo, se prolonguen durante tres días, aunque todo dependerá de su evolución. El presupuesto total de los trabajos de demolición asciende a 526.024,53 euros, cifra que incluye la demolición de los inmuebles, la gestión de residuos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.. En este sentido, el pleno municipal aprobó por unanimidad destinar más de un millón de euros a la compra de los terrenos de las cerca de cien viviendas (las cerca de medio centenar de Maestro Fortea y otras tantas en el linde de los barrancos) que se derribarán (alguna ya ejecutadas) por los daños que sufrieron en la dana. El consistorio ofrecerá la posibilidad de adquirir ese suelo como compensación.n