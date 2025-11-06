Almàssera licita las obras de derribo y reconstrucción de los vestuarios del campo de fútbol
El Ayuntamiento de Almàssera ha anunciado la licitación de las obras de derribo y proyecto de cubierta de los vestuarios del campo de fútbol municipal, por un importe total de 56.506,79 euros, financiados a través del Pla Obert de la Diputació de València.
El objeto del proyecto es el acondicionamiento de la cubierta del edificio del polideportivo municipal, con el fin de mejorar sus condiciones de impermeabilización y eficiencia térmica.
Entre las actuaciones previstas destaca el desmontaje de la chapa metálica existente en la cubierta actual y el posterior montaje de una nueva cubierta de panel sándwich, que permitirá eliminar las filtraciones de agua detectadas y optimizar el aislamiento térmico de la sala.
El proyecto no contempla modificaciones estructurales ni intervenciones sobre la estructura existente por lo que se limitará a una mejora funcional y energética del cerramiento superior.
El alcalde de Almàssera, Emilio J. Belencoso, ha explicado que “esta actuación se ha visto retrasada más de lo estimado inicialmente por la reactivación de las reglas de gasto y las reglas fiscales, que nos han obligado a derivar las inversiones hacia financiación afectada a través de la Diputació de València”.
Asimismo, ha destacado que con esta obra se pondrá fin a las filtraciones y goteras que afectaban a los vestuarios del campo de fútbol, mejorando notablemente las condiciones de uso de las instalaciones.
“Con esta actuación damos respuesta a una demanda histórica de los usuarios del polideportivo. Además, podemos afirmar con orgullo que este equipo de gobierno es el que mayor inversión ha realizado en instalaciones deportivas en un solo mandato en la historia de Almàssera”, ha subrayado el alcalde.
Con esta intervención, el Ayuntamiento de Almàssera reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras deportivas y con la eficiencia en el uso de los recursos públicos, impulsando proyectos que redundan directamente en el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple