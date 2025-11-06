Almàssera licita las obras de derribo y reconstrucción de los vestuarios del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Almàssera ha anunciado la licitación de las obras de derribo y proyecto de cubierta de los vestuarios del campo de fútbol municipal, por un importe total de 56.506,79 euros, financiados a través del Pla Obert de la Diputació de València.

El objeto del proyecto es el acondicionamiento de la cubierta del edificio del polideportivo municipal, con el fin de mejorar sus condiciones de impermeabilización y eficiencia térmica.

Entre las actuaciones previstas destaca ⁠el desmontaje de la chapa metálica existente en la cubierta actual y el posterior montaje de una nueva cubierta de panel sándwich, que permitirá eliminar las filtraciones de agua detectadas y optimizar el aislamiento térmico de la sala.

El proyecto no contempla modificaciones estructurales ni intervenciones sobre la estructura existente por lo que se limitará a una mejora funcional y energética del cerramiento superior.

Proyecto. / A.A.

El alcalde de Almàssera, Emilio J. Belencoso, ha explicado que “esta actuación se ha visto retrasada más de lo estimado inicialmente por la reactivación de las reglas de gasto y las reglas fiscales, que nos han obligado a derivar las inversiones hacia financiación afectada a través de la Diputació de València”.

Asimismo, ha destacado que con esta obra se pondrá fin a las filtraciones y goteras que afectaban a los vestuarios del campo de fútbol, mejorando notablemente las condiciones de uso de las instalaciones.

“Con esta actuación damos respuesta a una demanda histórica de los usuarios del polideportivo. Además, podemos afirmar con orgullo que este equipo de gobierno es el que mayor inversión ha realizado en instalaciones deportivas en un solo mandato en la historia de Almàssera”, ha subrayado el alcalde.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Almàssera reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras deportivas y con la eficiencia en el uso de los recursos públicos, impulsando proyectos que redundan directamente en el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.