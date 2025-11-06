Catarroja expone la serie fotográfica "El crit del fang i la solidaritat" de Paco Costa

La biblioteca municipal Ramon Guillem de Catarroja acoge la exposición fotográfica "El crit del fang i la solidaritat", del fotógrafo local Paco Costa, dentro de los actos homenaje que el ayuntamiento ha organizado por el primer aniversario de la dana. Vecinos y voluntarios llenaron el espacio y pusieron de manifiesto el interés de la ciudadanía por preservar la memoria reciente del municipio.

El fotógrafo de 74 años recorrió durante más de 30 días las calles de Catarroja, capturando tanto la devastación provocada por el agua y el barro, como las múltiples muestras de apoyo mutuo entre vecinos y voluntarios. Siendo él mismo uno de los afectados, Costa disfrutó y sufrió junto a su cámara, tal y como explicó el propio autor. En total tomó más de 5.000 fotografías, de las cuales 60 se encuentran distribuidas en 8 paneles expositivos y más de 500 se pueden ver proyectadas en una pantalla en la misma sala.

Paco Costa y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. / L-EMV

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, destacó que esta exposición es un homenaje mutuo del autor a su pueblo y del ayuntamiento al propio Costa, agradeciendo el gran esfuerzo llevado a cabo por el fotógrafo. “La fotografía es un arte que nos permite retratar momentos que también forman parte de nuestra memoria”, indicó la alcaldesa.

La inauguración contó con la intervención inicial de la periodista Paula María, quien contextualizó la muestra recordando el impacto social y emocional de la dana que golpeó al municipio el pasado otoño, y también los días posteriores, en los que la solidaridad vecinal se convirtió en clave para la recuperación. La exposición podrá visitarse en la Biblioteca Ramon Guillem de Catarroja hasta el próximo 27 de noviembre, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.