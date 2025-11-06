El ecoparque móvil metropolitano hará en noviembre dos visitas a Burjassot
La unidad móvil de desechos domésticos de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) visitará Burjassot durante el mes de noviembre en dos ocasiones. La primera tendrá lugar desde el próximo lunes, día 10, hasta el miércoles 12 en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara. La segunda –en el mismo emplazamiento– está prevista para la quinta semana del mes, desde el jueves 27 hasta el sábado 29. Como siempre, el ecoparque de la Emtre ofrecerá sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, excepto en la jornada sabatina, que atenderá solo por la mañana.
Tanto desde la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos como desde la Oficina de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Burjassot recuerdan a vecinos y vecinas las “ventajas fiscales” que se pueden conseguir haciendo uso de cualquier ecoparque, móvil o fijo, de la comarca de l’Horta. La bonificación en la tasa Tamer –la que viene incluida en el recibo del agua– es uno de los beneficios.
