L'Horta Nord lanza una plataforma que unifica la agenda cultural de la comarca

La Mancomunitat de l'Horta Nord presentó esta semana "Cultura de l'Horta Nord", una nueva plataforma digital destinada a unir y dar visibilidad a toda la programación cultural de los municipios mancomunados. Se trata de un recurso en el que se podrá encontrar el calendario de eventos culturales previsto en toda la comarca.

La nueva plataforma culturahortanord.com nace como un espacio compartido donde los diez municipios que integran la mancomunidad pueden publicar y actualizar sus agendas culturales, facilitando a la ciudadanía el acceso en toda la programación de espectáculos, conciertos, exposiciones, talleres o actividades familiares de la comarca. Además, incorpora un mapa interactivo que permite explorar las actividades por municipio o por tipología, ofreciendo una experiencia sencilla, visual y accesible para todas las personas.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en la vida cultural, fortalecer los vínculos sociales entre pueblos y poner en valor el talento y la creatividad local, promoviendo una cultura viva y compartida que contribuya al bienestar de la población.

El desarrollo de Cultura de L'Horta Nord forma parte del proyecto europeo RECUP – Reinventing Culture in Urban Plazas (URBACT IV), una iniciativa que impulsa la innovación y la cooperación cultural a nivel europeo. A través de esta acción piloto, la mancomunidad reafirma su compromiso con la transformación social a través de la cultura y con el uso de herramientas digitales para fortalecer el tejido cultural y fomentar la participación ciudadana.

Con este proyecto, ya en marcha, se abre una nueva etapa para la cultura comarcal, una etapa que entiende la cultura como "el hilo que une los pueblos, da sentido en la comunidad e impulsa el futuro colectivo. Se trata, al fin y al cabo, de una invitación a vivir la cultura como un espacio compartido que conecta, identifica y hace crecer la comarca", señalan desde la mancomunidad.