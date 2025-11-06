Lío en Mislata por el cierre de comentarios en Facebook

El PP de Mislata critica la medida del gobierno municipal que impide a la ciudadanía "pronunciarse en los canales de información oficiales del ayuntamiento" y exige su reversión “inmediata”.

El concejal y portavoz popular, Fernando Gandía, ha denunciado que “Bielsa impone una mordaza y ha convertido los canales institucionales en un escaparate propagandístico donde solo cabe su versión”. “Silenciar a los vecinos es propio de quien teme la crítica y prefiere el aplauso sumiso, un alcalde que teme leer lo que opinan sus vecinos demuestra que está desconectado de la realidad”, ha advertido.

Por eso, Gandía reclama “la inmediata reversión de esta medida que supone una mordaza digital impropia de un gobierno democrático, es un ataque frontal a la libertad de expresión y a la normalidad democrática”.

Para Gandía, “es la culminación de su política de censura y autobombo ya que Bielsa lleva tiempo bloqueando en redes sociales a los vecinos que se atreven a criticarle, y ahora ha dado un paso más silenciando a todos desde el perfil oficial del ayuntamiento”.

Por el contrario, ha asegurado, “el PP de Mislata siempre defenderá el derecho de los ciudadanos a opinar libremente. Trabajamos para que así sea y daremos voz a nuestros vecinos y vecinas porque solo escuchando a la ciudadanía podemos construir una Mislata mejor”. “La voz del pueblo no se apaga con una mordaza digital”, ha concluido.

Normas básicas de convivencia

Por su parte, fuentes municipales matizan que la limitación de los comentarios se ciñe únicamente en el perfil municipal de Facebook, "tras detectarse durante varios meses un uso inadecuado de este espacio por parte de algunos usuarios, con mensajes que no respetaban las normas básicas de convivencia". Desde el consistorio señalan que las redes sociales institucionales son canales oficiales de información, "no espacios de debate" y sostienen que para este fin, "la ciudadanía dispone de otros canales específicos donde puede expresar sus opiniones de forma ordenada y respetuosa. Así mismo, el Ayuntamiento tiene programas de Participación Ciudadana para canalizar todas las iniciativas, sugerencias y quejas que se quieran exponer".

Además, la ciudadanía, argumenta el ayuntamiento, puede seguir interactuando a través de Facebook "mediante mensajes directos, así como en los canales de WhatsApp y Telegram, y comentando todas las publicaciones de Instagram y X, donde la conversación continúa abierta y disponible".