Manel Marí, un poeta nòmada amb arrels
L'Ajuntament d'Alboraia recorda la seua obra en el 50 aniversari del seu naixement
Manel Marí va nàixer en 1975 a Eivissa, però va viure molts anys a València i a Alboraia, municipi que ho va declarar fill adoptiu en 2019. Aquest 2025 compliria 50 anys si no haguera mort en 2018, i la seua obra continua sent celebrada "entre el record i l'enyorança", com el rememora el seu amic i també poeta Pere Joan Martorell.
En l'últim ple municipal de l'Ajuntament d'Alboraia, l'alcalde, Miguel Chavarría, va dedicar unes paraules a recordar la seua obra i a honrar la memòria del poeta l'any en el qual es compleix mig centenari del seu naixement. També va repartir entre la Corporació Municipal una publicació de l'Ajuntament d'Eivissa que recopila un resum de la biografia de Manel Marí i els títols de les seues obres, a més de textos escrits en la seua memòria per personalitats del món cultural com Carles Rabassa, Sebastià Almassora, Sebastià Portell, David Ventura, Josep Lluís Aguiló o Pere Joan Martorell.
Premi 9 d'Octubre d'Honor en 2018
L'Ajuntament d'Alboraia li va concedir el Premi 9 d'Octubre d'Honor en 2018, i ho va declarar fill adoptiu en 2019. Manel Marí, el poeta que va adoptar a tot un poble, era una persona molt estimada en el municipi alboraier, on es va mudar en 2010 al costat de la seua dona Eva. La Biblioteca Pública Municipal d'Alboraia disposa d'una zona dedicada exclusivament a la seua obra.
El poeta eivissenc va escriure la seua obra en llengua catalana, i també va ser guionista de televisió, articulista i traductor. La seua carrera poètica va començar a publicar-se quan només tenia 24 anys amb 'Poemes en gris', llibre de 1999 amb la qual va obtindre el premi Miquel Àngel Riera. A partir d'aquest moment van ser moltes les obres premiades al llarg de la seua trajectòria, com per exemple 'Patrimoni dels dies', amb la qual va guanyar el premi Baladre de l'Institut d'Estudis Eivissencs en 1999; 'Deshàbitat', que va obtindre el Premi Mallorca de Poesia en 2005, 'Ofrena laica', que en 2009 li va donar el premi de poesia Joan Climent. El Govern de les Illes Balears també li va concedir el Premi Ramon Llull en 2018.
Recentment, ha tornat a ser homenatjat en la seua ciutat natal, Eivissa, amb un recital poètic en el Dia Europeu de les Llengües. A Alboraia també ha sigut rememorat en nombroses ocasions, com en el festival poètic Sembrant Poesia, que va celebrar un recital en el seu honor en el Teatre l'Agrícola en l'edició de 2018, a més dels reconeixements ja esmentats secundats pel consistori i l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre Històric
