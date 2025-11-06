Dos mujeres aspiran a liderar el PSPV de Torrent

Carrera abierta para liderar el PSPV de Torrent. La ejecutiva local fijó anoche la fecha de la asamblea en la que se elegirá la nueva dirección, y por extensión quien ocupará la secretaría general socialista torrentina para los próximos años. Y la batalla orgánica se antoja interesante con, de momento, dos aspirantes confirmadas.

La asamblea del PSPV debía haberse celebrado, como en la mayoría de agrupaciones socialistas, durante el pasado mes de junio. Pero la sombra (y negociación) de una posible moción de censura a tres bandas, entre PSPV, Compromís-EU-Podem, y el edil no adscrito Guillermo Alonso del Real, para desbancar del gobierno a PP-Vox, obligó a posponer el congreso a después del verano. Ahora, la ejecutiva local decidió anoche que el congreso local elija a su nueva lideresa el próximo 15 de noviembre.

Lo que está claro es que, por el momento, Nati Fajardo y Trini Castelló han anunciado formalmente que presentarán su propia lista para optar a la secretaría general, relevando al veterano Ximo Planells. La batalla orgánica está abierta así como la puerta para un hipotético acuerdo entre ambas aspirantes con el objetivo de llegar a la asamblea con una posible lista única como gesto de unión interna ante la militancia.

Trini Castelló anuncia su candidatura con el objetivo de “dar estabilidad” y “fortalecer el partido”. Para ello, la exdiputada autonómica (2019-2023) presenta un proyecto “centrado en la unidad, la integración y nuevos impulsos del socialismo local”. En este sentido, su candidatura se sustenta en el “conocimiento profundo de la administración local”, tanto a nivel técnico como estructural, pues ha sido funcionaria municipal durante más de tres décadas, que unido a su paso por las Corts, que le otorga “una visión autonómica y una amplia comprensión de la política de partido”.

Trini Castelló / L-EMV

Castelló destaca su capacidad para ofrecer una “dedicación exclusiva y a tiempo completo” a la secretaría general como una fortaleza clave y asume el reto “con el objetivo de dar estabilidad a la agrupación, aportando unidad, fuerza, ilusión y una mirada feminista". Por tanto, afirma que “vamos a construir un equipo de integración, intergeneracional, que combine la experiencia con la energía de la militancia más joven. Es el momento de fortalecer la socialdemocracia para que en 2027 Torrent vuelva a tener un gobierno de progreso, cercano y donde toda la ciudadanía se vea representada”.

“Escuchar a todos y todas”

El proyecto de Castelló busca “escuchar a todos y todas” en una ciudad que define como “polifónica y poliédrica, valorando la diversidad y trabajando por la inclusión real”. La socialistadefiende que su trayectoria como funcionaria, militante y diputada “es presentada como una lealtad probada” al partido, un factor que considera “fundamental en una elección orgánica”. Además de su experiencia en la gestión, la candidatura subraya el “gran capital relacional” de Castelló, tanto a nivel local con colectivos del ámbito festivo, cultural y asociativo, como a nivel comarcal y con otras instituciones. Finalmente, la aspirante asegurado que el PSPV-PSOE de Torrent “es el partido históricamente más importante de la ciudad, el que más y mejor a gestionado el municipio” y que su candidatura pretende “seguir apostando por una agrupación local comprometida con los valores del progreso, la igualdad y la justicia social ya que son los valores que se necesitan para seguir avanzando hacia una sociedad mejor”.

Enfrente estará Nati Fajardo, que también ha anunciado su candidatura para este proceso interno “por conciencia” así como “un paso adelante fruto de un proceso de reflexión personal y colectiva, y que su objetivo es construir un proyecto común, abierto y participativo, que refuerce el papel del socialismo torrentino en la vida de la ciudad”. También, asegura, “por responsabilidad y compromiso con Diana Morant, para tratar de hacer todo lo posible para que sea presidenta de la Generalitat en 2027”. En este sentido, reconoce que fue la elección de la propia Morant como secretaría general del PSPV-PSOE “lo que que provocó ilusión y emoción para dar este paso”, con la intención de “activar a la militancia, que está algo dormida”.

Nati Fajardo / L-EMV

Fajardo, maestra de profesión que desarrolla su labor docente en el CEIP Orba de Alfafar, centro del que ha sido directora, asegura que se presenta con el fin de “trabajar por el partido local”, que, si bien “nunca he dejado de hacerlo” ahora “es una oportunidad de reactivarse y ayudar a Diana Morant”, recalca, “dada mi buena relación con toda la militancia”. La aspirtante, integrante de la Junta de Personal Docent del STEPV, destaca su vinculación al tejido asociativo, cultural, festivo y reivindicativo de Torrent, y resalta que ha participado activamente en numerosas iniciativas sociales y culturales de la ciudad. "Su trayectoria refleja una visión feminista, progresista y comunitaria de la política, basada en la escucha, la cooperación y el trabajo colectivo", señalan desde su candidatura.

"Un PSOE fuerte, feminista y de futuro"

En este sentido, la que fuera concejala socialista en la etapa 2011-2015, anuncia que afronta ahora el reto de liderar la Agrupación Socialista de Torrent “con la ilusión de fortalecer un proyecto de futuro, consolidar la unidad interna y reforzar la conexión del partido con la ciudadanía”. Para la maestra Torrent “necesita un PSOE fuerte, feminista, participativo y con vocación de futuro. Esa es la tarea que quiero compartir con todos y todas”, afirma. “Me siento ilusionada y decidida a trabajar en un proyecto colectivo en el que todas las voces caben y pueden ser escuchadas. Esta candidatura surge de la voluntad de sumar, de construir entre todos y todas el futuro de nuestra ciudad, y confío en contar con la confianza de mis compañeros y compañeras”, concluye la también secretaria de Educación de la ejecutiva provincial que lidera Carlos F. Bielsa.

La primera batalla entre ambas candidaturas será por liderar el partido en Torrent. En un segundo asalto se dirimirá en la agrupación local quién será el cabeza de cartel socialista para las elecciones municipales de 2027 relevando (salvo sopresa) al histórico Jesús Ros.