La Plaza del Campidoglio de Roma, a cinco minutos de València

En enero de 2024, Picanya empezó las obras de la Plaza España, donde se encuentra el ayuntamiento. Estas obras finalizaron en septiembre del mismo año, pero en octubre la dana la arrasó, dejando atrás todo el empeño y trabajo que se había hecho.

El consistorio ha vuelto a renovar esta plaza, situada en el centro neurálgico de la ciudad, que por fin se abrirá al público este jueves por la tarde. El espaico rinde homenaje en su pavimento a la Plaza del Campidoglio de Roma, diseñado por el artista renacentista Miguel Ángel en el siglo XVI. Además, el homenaje a esta plaza se puede ver también en su fuente central, que ya estaba antes de las primeras obras de 2024, pero que se ha renovado en mármol blanco.

Lo que caracteriza a esta plaza son sus líneas curvas blancas, que contrastan con el fondo negro, y que forman una figura geométrica icónica. Este patrón se puede encontrar en algunas monedas conmemorativas de 50 céntimos.

Plaza España de Picanya / Mapi Casabán

Las obras de esta plaza se enmarcan dentro de un plan de renovación conjunto con las calles adyacentes, que albergan espacios tan transitados como el Mercado Municipal o la sede la Policía Local.

Para estas obras, el consistorio consiguió una subvención de 1.506.327,13€ del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Hermanamiento francés

La inauguración de la plaza España va a contar con unos invitados llegados desde Francia. Ni mas ni menos que una comitiva de Panazol, ciudad hermanada con Picanya desde hace más de 30 años, que desea visitar a sus «hermanos» de l’Horta Sud y podrán ya disfrutar de esta renovada plaza.

Ver Roma sin salir de la provincia

La Plaza del Campidoglio es la primera plaza que se situó en Roma y fue encargada a Miguel Ángel por el Papa Pablo III Farense, que estaba avergonzado del aspecto de la Colina Capitolia, donde se encuentra la plaza.

Miguel Ángel diseñó la plaza para que estuviera orientada a la Basílica de San Pedro. Además, se instaló en el centro de la plaza una estatua ecuestre de Marco Aurelio en bronce, aunque ahora solo se puede ver la copia, ya que la original está en el Palacio de los Conservadores.

Actualmente, la Plaza del Campidoglio es uno de los principales focos turísticos de la ciudad por los Museos Capitolinos y su famosa estatua de la mítica loba Capitolina de la leyenda de Rómulo y Remo, así como la Plaza España de Picanya es uno de los principales focos políticos, debido a la presencia del edificio consistorial, la Policía Local y los juzgados.