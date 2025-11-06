Rocafort aprueba unas cuentas de más de ocho millones para 2026

El Ayuntamiento de Rocafort acaba de aprobar sus presupuestos para el próximo ejercicio 2026 por un total de 8.103.682,06 euros. Se trata de una cifra que supone un incremento respecto al ejercicio anterior, pero sin comprometer el equilibrio presupuestario ni la estabilidad financiera.

Así, las cuentas de 2026 suponen un aumento en las dotaciones económicas destinadas a los nuevos contratos de mantenimiento de parques y jardines, y limpieza de edificios municipales, cuya renovación se formalizará en este próximo ejercicio. En este sentido, se destinarán 516.445,50 euros a actuaciones relacionadas con el medio ambiente y nuevas inversiones en parques y jardines.

Asimismo cabe recordar que, durante 2025, el consistorio ha aplicado reducciones en la carga fiscal para la ciudadanía, tanto en el IBI como en el IVTM, sin que haya supuesto un deterioro en la calidad de los servicios públicos prestados. Al contrario, para el próximo año se reforzarán la seguridad ciudadana, servicios sociales y mantenimiento.

Tal y como destaca el alcalde de Rocafort, Gorka Gómez, la estabilidad del ayuntamiento permite abordar nuevas actuaciones sin comprometer la sostenibilidad futura: "Los presupuestos para este 2026 son una herramienta de futuro, que demuestran una vez más un modelo de gestión serio y eficaz, con crecimiento económico y fortalecimiento del bienestar ciudadano". "Estos son unos presupuestos al servicio de las personas, pensados para seguir mejorando Rocafort desde la responsabilidad, la solvencia y la cercanía", ha subrayado Gómez.

Fomento del empleo, la educación y la cultura

El equipo de gobierno ha previsto la capacidad necesaria para poder ejecutar la Oferta Pública de Empleo 2025 (OPE) con el objetivo de convocar procesos de oposición libre, que permitan reforzar las áreas municipales con mayor necesidad de personal y permitir al ayuntamiento prestar sus servicios de forma más ágil y eficiente.

Como novedades en estos presupuestos, se incluyen como posibles perceptoras del Cheque Bebé a las familias acogedoras (además de los nacimiento y adopciones), fomentando así el acogimiento familiar en el municipio.

También se crea el Cheque Comercio, a solicitud de la asociación de comercios de Rocafort. Con esta iniciativa, el consistorio calcula que se podrán inyectar a los comercios del municipio más de 40.000 euros. Podrán solicitarlo todos los empadronados en Rocafort mayores de 18 años.

Finalmente, los presupuestos contemplan un gasto de más de 566.000€ en Educación, que incluye mantenimiento y reparación del CEIP San Sebastián, así como excursiones educativas y mobiliario para la escuela infantil del municipio, entre otras actuaciones dedicadas a la mejora de la calidad educativa. Por su parte, se destinarán 209.896,11€ a la promoción cultural, donde se prevén cursos para jóvenes y adultos, así como actividades y programas culturales, entre otros.