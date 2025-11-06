Torrent da el paso para tener un centro de salud en el Vedat

El Ayuntamiento de Torrent da un paso decisivo hacia la mejora de la atención sanitaria en el El Vedat tras aprobar este jueves por unanimidad en el pleno, la solicitud a la conselleria de Sanidad de la delegación de competencias para poder impulsar la construcción del nuevo Centro de Salud en El Vedat, en la parcela municipal donde actualmente está ubicado el consistorio auixiliar sanitario, que atiende a 13.057 pacientes.

El nuevo Centro de Salud permitirá unificar y acercar servicios que actualmente requieren desplazamientos a otros centros de Torrent, como área de la mujer, fisioterapia, salud mental, rehabilitación o consultas de pediatría adicionales. El nuevo Centro de Salud de El Vedat, según el Plan Funcional del Departamento de Salud Valencia-Hospital General está concebido como un edificio moderno, accesible y adaptado, con una superficie construida estimada de 2.890,54 m2. Un horario de atención previsto de 08:00 a 21:00 horas y una amplia dotación de espacios asistenciales.

La alcaldesa Amparo Folgado destaca la importancia de este paso para la ciudad “Hoy avanzamos en una reivindicación histórica para El Vedat. Nuestro compromiso es que los vecinos y vecinas dispongan de un Centro de Salud moderno, cercano y con todos los servicios necesarios. Esta decisión garantizará una atención sanitaria más humana y más próxima. La necesidad de un Centro de Salud completo en El Vedat no es nueva, por eso, desde este equipo de gobierno queremos dar un paso al frente para que esta demanda histórica en El Vedat deje de ser una promesa pendiente».

Pleno de Torrent de este jueves donde se ha aprobado la petición a Sanitat / L-EMV

Tras la aprobación plenaria, el ayuntamiento notificará formalmente la solicitud a la Conselleria de Sanidad y continuará la tramitación técnica y administrativa necesaria para avanzar en el proyecto. Paralelamente, se completará la modificación urbanística que consolida la parcela como dotación sanitaria pública.

Reivindicación histórica

La alcaldesa Amparo Folgado destaca la importancia de este paso para la ciudad. “Hoy avanzamos en una reivindicación histórica para El Vedat. Nuestro compromiso es que los vecinos y vecinas dispongan de un Centro de Salud moderno, cercano y con todos los servicios necesarios. Esta decisión garantizará una atención sanitaria más humana y más próxima. La necesidad de un Centro de Salud completo en El Vedat no es nueva, por eso, desde este equipo de gobierno queremos dar un paso al frente para que esta demanda histórica en El Vedat deje de ser una promesa pendiente, acabar con la situación de temporalidad en edificios prefabricados en el actual consultorio y que El Vedat pueda contar con un Centro de Salud”, asegura la mandataria.

Por su parte, el concejal de Sanidad, Santiago Calatayud, subraya la oportunidad que representa asumir la delegación “Con la aprobación de este convenio, Torrent avanza en una reivindicación histórica y justamente demandada. La ampliación y mejora de las infraestructuras sanitarias en El Vedat son esenciales para garantizar una atención digna, cercana, adaptada al presente y preparada para el futuro”.

Mejora de servicios

Con este acuerdo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos esenciales y, en especial, con la atención sanitaria de proximidad, dando respuesta a una demanda consolidada en uno de los barrios con mayor crecimiento de la ciudad. Cabe recordar también que la ciudad ya cuenta —además— con un nuevo centro de salud en la zona de Parc Central: el Centro de Salud Torrent III, situado en la calle Montreal 76-esquina C/ Atlanta 96, que atiende a aproximadamente 13.000 pacientes y que fue inaugurado a principios de 2025.