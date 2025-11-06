Torrent mejora la recogida de aguas pluviales en Músico José Ortí Soriano

El Ayuntamiento de Torrent, atendiendo a una reivindicación histórica de los vecinos del pasaje situado en la calle Músico José Ortí Soriano, 17, en el barrio de El Molí, está ejecutando obras destinadas a poner fin a las filtraciones ocasionadas por las lluvias en garajes y trasteros del edificio. La actuación se está llevando a cabo a través de la empresa Aigües de l’Horta.

Estos pasajes, que conectan las calles Músico José Ortí Soriano y Picanya con la Plaza Fray Antonio Panes, cuentan con un tramo exterior en el que, a la altura del patio número 17, existía una rejilla de captación de agua pluvial de tan solo 10 centímetros de amplitud. Esta infraestructura resultaba completamente insuficiente para absorber el caudal de agua durante episodios de fuertes lluvias, provocando filtraciones en los sótanos.

Para dar solución al problema, la rejilla existente y la instalación ha sido limpiada y se ha instalado una nueva rejilla de 30 centímetros de ancho, con mayor capacidad de recogida y conectada a un sistema de evacuación independiente. Así se evita la saturación de la instalación anterior, que se mantiene operativa para reforzar la red de drenaje.

El concejal del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, se comprometió con los vecinos en una reunión previa y ahora las obras ya se encuentran en su fase final, centradas en la reposición de las baldosas y remates del pavimento.

Reclamación histórica del vecindario

El concejal José Francisco Gozalvo ha destacado que “tras reunirnos con los vecinos y siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Amparo Folgado, hemos llevado a cabo esta actuación que da respuesta a una reclamación histórica del vecindario, poniendo fin a las filtraciones de agua gracias a la intervención de Aigües de l’Horta.”

Con la mejora de la capacidad de evacuación de aguas pluviales junto a este pasaje, el Ayuntamiento de Torrent avanza en la protección de las viviendas y la mejora de la calidad de vida del vecindario del barrio de El Molí.