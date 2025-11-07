Alaquàs recibe 4.190.581 euros para la reparación de la red de saneamiento afectada por la dana

El Ayuntamiento de Alaquàs ha recibido por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una subvención de 4.190.581,55 € para la reparación de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la dana. Se trata de una ayuda directa que irá destinada a la entidad que gestiona estos servicios en Alaquàs y que se hará cargo de los trabajos.

A raíz de la dana del 29 de octubre de 2024, Alaquàs sufrió daños en las diferentes fases del ciclo urbano del agua, como la de abastecimiento y la de saneamiento. Se actuará en el saneamiento de la calle Conca y alrededores; calle Albacete y alrededores; cunetón de la Alameda Norte; barrio del Carmen, en el cual se cambiará de manera integral; y otras actuaciones de carácter puntual en toda la población.

Calle Albacete de Alaquàs. / A.A.

Como especialmente afectados destacan el último tramo del cunetón de recogida de pluviales de la Alameda Norte, los colectores de la calle Conca y la calle Albacete y más de 1.800 metros lineales de alcantarillado repartido por toda la población.

El cunetón de recogida de pluviales recorre 419 metros por la zona norte de Alaquàs y delimita la zona urbana. La dana generó daños en el cunetón de drenaje que garantiza que no se inunden los centros educativos de la zona, así como el bloque de viviendas y el parque de juegos. Además de su reparación, se procederá también a reparar los daños del hormigón y de la tierra.