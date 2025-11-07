Burjassot propone un paseo participativo y una encuesta de opinión dentro del proyecto de urbanismo con perspectiva de género

La opinión de la ciudadanía en todos y cada uno de los proyectos que el Ayuntamiento de Burjassot lleva acabo es fundamental para su desarrollo. Para ello, abre diferentes canales de participación ciudadana con el objetivo de que las vecinas y los vecinos del municipio sean parte activa de su desarrollo, desde todas las áreas de trabajo.

En esta ocasión, desde la Unidad de Igualdad- Espai Dona, coordinada por la Concejalía de Igualdad y Feminismo, dirigida por Yolanda Andrés, se ha comenzado a desarrollar el Proyecto Urbanismo con Perspectiva de Género; proyecto en el que, como no podía ser de otra manera, la opinión y la participación de las y los burjassotenses es fundamental para crear un municipio más cómodo, accesible, inclusivo, justo y agradable para todas y todos.

Ante esta acción, el Consistorio ha abierto una encuesta, a la que se puede acceder PINCHANDO AQUÍ, para conocer la valoración que las y los participantes hagan de diferentes equipamientos municipales así como se sus trayectos por el municipio, respondiendo a las cuestiones que se les plantean en la consulta.

Además, para el próximo marte 11 de noviembre a las 18.00 horas, ha programado un Paseo participativo por Burjassot para valorar la accesibilidad, la iluminación y la percepción de seguridad en el entorno. La salida del mismo se realizará desde el Antiguo Mercado (Plaça Baltasar Mallent). El paseo tiene como objetivo que la ciudadanía participe de manera activa en el desarrollo de una ciudad más cómoda y segura para toda la población.