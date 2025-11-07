Un camión arranca de cuajo un balcón en la polémica calle de entrada a Manises

Los vecinos y vecinas de la calle Rafael Valls de Manises siguen sufriendo día a día las consecuencias del tránsito de vehículos de grandes dimensiones que perturban su día a día con contaminación acústica, ambiental y también con daños a las fachadas de sus viviendas. El problema del denso tráfico por esta vía de acceso al municipio se ha agravado este último año al cerrar el acceso de la N-220 al aeropuerto por las obras de gran embergadura que se están llevado a cabo en ese punto. En consecuencia, el volumen de vehículos particulares que atraviesan esta calle, de dos direcciones y de escasa amplitud, ha agravado también la siutación que sufrían los vecinos.

La casa sin balcón en Manises. / L-EMV

Esta misma mañana, un camión ha arrancada de cuajo el balcón de una vivienda y se ha llevado la reja puesta, dejando el espacio de la fachada totalmente destrozada y varios cascotes en la vía pública, que con su desprendimiento, han puesto en riesgo la seguridad de peatones y también coches que pasaban por la misma vía. Una situación en la que ya está interviniendo la policía y que ha llevado a un vecino a poner una denuncia (otra de las más de 60 que ya han interpuesto los vecinos) por los desperfectos causados. Los habitantes no pueden más. "Si llega a haber alguien en el balcón, se lo lleva puesto", lamentan.

El camión con la reja del balcón en su parte superior. / L-EMV

Cierto es que el consistorio aprobó el año pasado el proyecto definitivo para acometer la obra que aliviaría el tráfico por esta vía y daría solución a muchos de los problemas que soportan en esta zona del pueblo desde hace años. Una ronda norte que bordee el casco urbano y por donde circularían camiones y vehículos de gran peso para aliviar los que transitan por dentro del pueblo. De hecho, las obras ya han comenzado. Sin embargo, el mientras tanto sigue siendo un calvario para los vecinos, que nunca saben si acabarán el día con su fachada intacta o tendrán que volver a acometer obras de reparación, como viene siendo habitual en los últimos meses.