Compromís per Paterna pide la cesión "inmediata" de los terrenos militares para construir vivienda pública

Compromís per Paterna ha reclamado hoy la "cesión inmediata de los terrenos militares en el municipio para destinarlos a la construcción de vivienda pública de alquiler", una medida que, según la formación, ayudaría a hacer frente a la grave crisis de la vivienda que sufre el municipio y a reducir los precios del alquiler.

El concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha denunciado que “ya hace años que Sagredo no mueve ficha sobre la cesión de los terrenos militares que anunció en campaña electoral. No hay ningún documento público, ni ningún gesto real por parte del ayuntamiento. Todo parece indicar que hasta que no vea un rédito electoral, no volverá a hablar del tema”.

Martí ha explicado que desde Compromís “queremos ir más allá y pedimos que estos terrenos, que ya son públicos, sean gestionados directamente por la Generalitat o por el mismo Ayuntamiento de Paterna para construir viviendas públicas de alquiler, priorizando las familias del municipio y la gente joven que no puede acceder a una vivienda digna”.

Beneficio económico

El concejal de la formación valencianista ha criticado la propuesta del gobierno local de permitir un nuevo PAI por parte del Estado en los terrenos militares, “una operación especulativa que solo busca sacar beneficio económico de los terrenos de Paterna, haciendo negocio a expensas de los paterneros y paterneras”.

Según Martí, “esconder el negocio inmobiliario de los de siempre bajo el paraguas de la vivienda protegida es el nuevo paradigma del PP, el PSOE y Vox en todo el Estado. Al final, quien construye son sociedades privadas en suelo público, que hacen negocio mientras la ciudadanía se hipoteca para poder tener un hogar”.

“Por eso, desde Compromís per Paterna, defienden una alternativa clara, volamos viviendas públicas construidas con dinero público y de titularidad pública, para garantizar un alquiler asequible y un acceso digno a la vivienda para todas las personas de nuestro pueblo”.

Finalmente, Carles Martí ha instado al alcalde Sagredo a “moverse de una vez y exigir a su jefe, Pedro Sánchez, que cumpla con Paterna y haga efectiva la cesión de los terrenos militares”. Que sea una cesión real y no un anuncio electoral como el de 2023, que se hizo a bombo y platillo y del cual todavía no sabemos nada”, ha concluido.