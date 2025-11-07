Detenidos una madre y su hijo por tráfico de cocaína en Moncada
Los detenidos controlaban uno de los puntos de venta de droga más activos de la provincia Valencia
La Guardia Civil ha detenido, en la localidad de Moncada, a dos personas por traficar con cocaína. Los detenidos, madre e hijo, tomaban medidas de contravigilancia para tratar de eludir la vigilancia policial. Los agentes, en marzo de este año, tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de cocaína en la localidad de Moncada. La principal sospechosa, una mujer con varios antecedentes policiales, podría estar empleando a su hijo en las labores del tráfico.
Realizadas varias vigilancias, se observa cómo acude un número anormalmente elevado de personas al edificio, del que sale en apenas unos minutos. También se comprueba que varias personas permanecen en las inmediaciones y que la sospechosa baja sale del portal y les entrega disimuladamente paquetes pequeños. Incluso se ve como lanza droga en el interior de un paquete de tabaco por el balcón. Durante la investigación, los dos sospechosos, sabedores de que podrían estar siendo vigilados, adoptan medidas de contravigilancia para tratar de eludir la acción policial.
En búsqueda de la "guardería" de la droga
Finalmente, el pasado 17 de octubre se realiza una entrada y registro en la que se encuentran 21 gramos de cocaína y más de 1.000 euros en efectivo, además de numerosos terminales telefónicos. Es frecuente que en este tipo de puntos de distribución los autores no dispongan de grandes cantidades de cocaína ni de dinero en efectivo para no provocar pérdidas en caso de ser descubiertos. Es por ello que la investigación continúa abierta para descubrir el paradero de la "guardería" de la droga y del dinero.
A los detenidos, madre e hijo, de 57 y 33 años de edad y nacionalidad española, se les imputan los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Moncada. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moncada.
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- Emergencias y bomberos sabían que los rescates comenzaron en el barranco del Poyo de 16.30 a 16.50 horas el 29-O
- Una mujer muere atropellada por un camión en València
- Europa avisa: sus ayudas a la dana no sustituyen las del resto de administraciones