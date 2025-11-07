Foios premiará la mejor pintura con 4.000 euros

El Ayuntamiento de Foios, a través de la Concejalía de Cultura y con la colaboración del Cercle d’Art de Foios, ha puesto en marcha un nuevo certamen de pintura, en concreto, la edición VIII con un premio de 4.000 euros para la obra ganadora, mil euros más que en la dotación del año pasado, además de 15 galardones simbólicos de 75 euros para las piezas seleccionadas, que estarán expuestas del 16 al 25 de enero de 2026 en la sala de exposiciones de Foios.

El VIII Certamen de Pintura de Foios, que es el nombre que recibe este concurso organizado por el propio consistorio, está abierto a artistas mayores de edad residentes en el Estado español, con obras de temática y técnica libre, lo que supone una ventaja frente a otras convocatorias. Las dimensiones de las piezas presentadas, solo una por participante, deben tener como mínimo 90 cm y un máximo de 140 cm por cualquier lado, sin necesidad de enmarcar.

El plazo de inscripción es hasta el 30 de noviembre, telemáticamente a través de la sede electrónica o presencialmente por registro de entrada. Sin embargo, la entrega física de las obras solo será necesaria para las piezas seleccionadas y se realizará antes del 7 de enero de 2026. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal del Ayuntamiento de Foios.

El Certamen de Pintura de Foios

El Certamen de Pintura de Foios nace de la colaboración y de la voluntad compartida de crear un evento conjunto entre el Ayuntamiento de Foios y el Cercle d’Art de Foios, una asociación, que, además, es la encargada de gestionar la Escuela de Dibujo y Pintura de este municipio de la comarca de l'Horta Nord. Se trata así de un acontecimiento muy diferente al famoso Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, organizado y convocado por el Cercle d’Art de Foios.

Desde este tejido asociativo y cultural, y con la necesidad de consolidar un proyecto de colaboración estable entre el Cercle d’Art y el consistorio, surgió la idea de crear un concurso de pintura seca o de estudio con carácter anual. Fruto de esto, se redactaron las primeras bases reguladoras que dieron lugar a la primera edición del Certamen de Pintura de Foios.