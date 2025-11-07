Tecnología y memoria histórica se dan cita en las primeras Jornadas del Museu Virtual de Quart de Poblet

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, en colaboración con la Universitat de València, organiza los días 27 y 28 de noviembre las I Jornadas del Museu Virtual de Quart de Poblet, un encuentro que reunirá a especialistas del ámbito nacional para reflexionar sobre la relación entre patrimonio, tecnología y ciudadanía, y cuya inscripción está oficialmente abierta a la ciudadanía y entidades interesadas.

Unas jornadas en las que, durante dos días, arqueólogos, museólogos, profesionales de la gestión cultural, ingenieros y arquitectos abordarán el papel de los museos ante los retos de las sociedades contemporáneas, con especial atención al valor del museo virtual como herramienta participativa de inclusión y difusión del patrimonio local.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, junto a la vicerrectora de la Universitat de València, Ester Alba, inaugurarán oficialmente las jornadas el jueves 27 de noviembre a las 9.30 horas.

La primera de las jornadas, bajo el título “Museo, ciudadanía y tecnología, el Museu Virtual QDP”, incluirá comunicaciones, mesas redondas y la presentación del proyecto del Museu Virtual, centrado en la catalogación y digitalización de la colección museográfica municipal, el modelado en 3D de un conjunto de cerámica arqueológica, así como una visita guiada a los edificios más emblemáticos de Quart de Poblet.

La segunda jornada, bautizada como “Destapando capas, descubriendo historias”, se centrará en el patrimonio arqueológico local, con especial atención a la plaza de la Iglesia y la Cisterna, las excavaciones, hallazgo y estudio del équido medieval recuperado, y contará con comunicaciones interdisciplinarias sobre metodologías de investigación, cronología, restauración y estudios arqueológicos relacionados con la botánica en la Edad Media.

El acto de clausura de las jornadas tendrá lugar en el Centro Cultural El Casino, donde las creadoras del podcast “Las Hijas de Felipe”, referente en divulgación histórica con perspectiva de género, ofrecerán una reflexión contemporánea sobre los procesos materiales a lo largo de la historia.

Una de las expertas durante el proceso de restauración previo para su posterior análisis y digitalización de cada una de las piezas / A. Q.

Acercar el patrimonio a la ciudadanía

Estas jornadas consolidan el compromiso de Quart de Poblet con la innovación cultural, la memoria histórica y la participación de los vecinos y vecinas mediante el uso de nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio.

El Gobierno municipal apuesta por la cultura como un espacio de encuentro para la ciudadanía, por ello trabaja día a día para que la cultura llegue a todos los rincones del municipio, con programas que apoyan a las asociaciones, promueven la creación artística y acercan el patrimonio a la ciudadanía.

Por ese motivo, el Museu Virtual de Quart de Poblet nace con la voluntad de convertirse en un espacio accesible, colaborativo y dinámico, que permita a la ciudadanía descubrir y valorar su patrimonio histórico de una forma abierta y cercana.

Pionero en el Sistema Valenciano de Museos

En Museu Virtual de Quart de Poblet se ha erigido como referente tras ser primer espacio digital en integrarse en el Sistema Valenciano de Museos de la Generalitat Valenciana. Se trata de un espacio que cuenta con 2.051 objetos y 4.086 fotografías que recogen el patrimonio único de la localidad, mostrando el arraigo y la historia del municipio, que lo sitúa como pionero en ofrecer un enfoque y acceso abierto a la colección de piezas etnológicas del Fondo de Patrimonio Local y del Fondo Fotográfico.

Este innovador espacio cuenta con más de 75.000 visitas virtuales desde su inauguración, y ha recibido a personas de todo el mundo a través de las 185.000 interacciones, llevando la cultura y memoria de Quart de Poblet a países como Estados Unidos, Alemania, Argentina, México, Japón, China, Bolivia o Chile, entre otros.

De la misma manera, en la última sesión plenaria, la Corporación municipal aprobó por unanimidad una propuesta para impulsar un convenio de colaboración entre el Museu Valencià d’Etnologia y el Ayuntamiento de Quart de Poblet para incorporar el Museu Virtual a la Xarxa de Museus Etnològics Locals, lo que reafirma el compromiso del municipio y del Gobierno municipal con una cultura inclusiva, participativa y viva.

En definitiva, las I Jornadas del Museu Virtual de Quart de Poblet representan mucho más que un encuentro entre especialistas: son una declaración de intenciones. Una apuesta firme por la cultura como motor de transformación social, por la memoria histórica como raíz de identidad colectiva y por la tecnología como aliada para acercar el patrimonio a todas las personas. Con iniciativas como estas jornadas y el impulso del Museu Virtual, Quart de Poblet se consolida como referente en innovación cultural y en la defensa del patrimonio abierto a la ciudadanía y en constante diálogo con la sociedad.