José Antonio Cuberos sustituye a Jesús Monzó al frente de la vicealcaldía de Catarroja

José Antonio Cuberos es ya el nuevo vicealcalde de Catarroja, en sustitución de Jesús Monzó, que deja su cargo tras una larga y reconocida trayectoria política. Cuberos, concejal de Educación y de Modernización desde 2019, aportará su experiencia e implicación en el ámbito educativo y social en esta nueva responsabilidad dentro del Grupo Municipal de Compromís.

Cuberos forma parte del ejecutivo municipal desde 2019 y está especialmente vinculado al mundo de la educación y al tejido asociativo local, llegó a la política después de haber sido presidente del AMPA del colegio público de Catarroja Joan XXIII. En la actualidad compagina su labor pública como concejal del Ayuntamiento de Catarroja con su actividad profesional en el sector privado.

Entrevista a Jesús Monzó, alcalde Catarroja (Compromís) / Germán Caballero

Al asumir el nuevo cargo, José Antonio Cuberos, ha expresado su gratitud y su ilusión por esta nueva etapa: "Es una responsabilidad muy grande, pero me hace mucha ilusión dedicar mi tiempo y mi energía a mi pueblo. Agradezco a Jesús Monzó la confianza y el ejemplo de trabajo y ama a Catarroja que ha demostrado siempre. Continuaremos trabajando para hacer de nuestro municipio un sitio mejor para vivir, aprender y convivir.”

"Sé que el cargo se queda en buenas manos"

Por su parte, Jesús Monzó ha querido destacar su confianza en el relevo: "Dejo la vicealcaldía con la tranquilidad de saber que el cargo queda en muy buenas manos. José es una persona que estima profundamente Catarroja y que ha demostrado su capacidad y compromiso a lo largo de estos años como concejal. Le deseo muchos aciertos y toda la suerte del mundo”.

Jesús Monzó ha sido una figura central en la política local durante más de dos décadas. Concejal de 1999 a 2015, alcalde entre 2015 y 2023 y vicealcalde hasta la actualidad, ha contribuido de forma decisiva a la dignificación de la cultura catarrogina, impulsando proyectos como el ciclo Dos poetes com nosaltres, la reactivación del Auditorio Municipal y el museo Antonia Mir, o la creación de la Escuela Municipal de Artes Escénicas.

La sustitución de la vicealcaldía llega unas semanas después de que Dolors Gimeno asumiera el cargo de Portavoz del Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Catarroja que hasta ahora regentaba Martí Raga. Gimeno también ha querido dar las gracias a Jesús Monzó por la labor desarrollada y por su implicación y compromiso y dar la bienvenida a Cuberos:

"Jesús ha sido una figura clave en la transformación de Catarroja y en la dignificación de nuestra vida cultural y social. Le debemos mucho como pueblo. También quiero agradecer a Jose su valentía por asumir esta responsabilidad y su compromiso con el trabajo colectivo para mejorar Catarroja”.

Con este relevo, el gobierno municipal reafirma su apuesta por la continuidad del trabajo en equipo y la consolidación de un proyecto abierto, participativo y comprometido con el futuro de Catarroja.