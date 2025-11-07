Manises reclama a la Generalitat el "cumplimiento inmediato" de los compromisos del Pla Edificant

Los grupos municipales del PSOE-Manises(5), APM-Compromís (5) y Podem Manises (1) han aprobado una moción conjunta en el Pleno del Ayuntamiento de Manises,con los votos en contra de PP (6) y Vox (4), para exigir a la Generalitat Valenciana que cumpla, "sin más demoras ni excusas", los compromisos adquiridos con los centros educativos del municipio dentro del Pla Edificant.

El Pla Edificant, impulsado por la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, pretende, según la propia administración autonómica, ser un plan “más eficiente y ágil” en la ejecución de obras escolares. Sin embargo, y según recuerda la concejala de Educación del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno, “la realidad en Manises es bien distinta: los proyectos están sufriendo retrasos continuos y una falta de respuesta por parte de la Conselleria, lo que impide avanzar en infraestructuras educativas esenciales”.

Desde el ayuntamiento se recuerda que Manises se adhirió al Pla Edificant en 2017, y que desde entonces se han presentado todas las memorias y actualizaciones requeridas por la Conselleria. Aun así, varios centros siguen paralizados, como el CEIP Enric Valor y el CEIP García Planells, cuyas licitaciones quedaron desiertas por el aumento de precios y aún están pendientes de validación por parte de la Generalitat, pese a que las últimas modificaciones fueron remitidas en junio de 2025.

Otros centros también acumulan retrasos notables. El proyecto del IES Pere Boïl lleva sin respuesta desde marzo de 2023 y el del IES Ausiàs March desde diciembre de 2021. Por otro lado, el CEIP Joan Fuster se encuentra sin delegación efectiva pese a los compromisos adquiridos por el propio Director General d’Infraestructures Educatives en octubre de 2024.

Adecuaciones para la accesibilidad

El caso de este último resulta especialmente preocupante, según expresan desde el equipo de gobierno, "dado que el centro atiende a numerosos alumnos con diversidad funcional motora y requiere obras urgentes de accesibilidad y adecuación".

Además, el consistorio recuerda que "la Generalitat retiró de forma unilateral la competencia delegada para el auditorio inacabado, con una inversión prevista de 10 millones de euros, decisión que el consistorio ha recurrido por la vía judicial".

La moción aprobada en el Pleno de Manises, insta a la Generalitat "a incluir en los presupuestos de 2026 todos los fondos necesarios para ejecutar las obras pendientes, y a cumplir de forma inmediata los compromisos con la comunidad educativa manisera".

"Con esta iniciativa, el ayuntamiento reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, segura y digna, y con la defensa de los derechos de los niños, familias y profesionales de los centros educativos de Manises.