Un mural para recordar el orgullo de un pueblo que resiste a las adversidades

Desde hace unas semanas ha aparecido un nuevo mural urbano a gran escala en Catarroja, que se aprecia desde la carretera CV-400 al estar ubicado en la fachada exterior del polideportivo. Miles de personas pueden ver cada día esta muestra llena de color, que desprende alegría y esperanza, pero que esconde la historia de la dana del 29 de octubre. Un símbolo de memoria y resistencia que muestra ese «Orgull de Poble» que se unió frente a las adversidades para salir hacia delante.

El colectivo artístico Unlogic Crew, autores del mural, estuvieron en Catarroja en noviembre de 2024, cuando realizaron una obra en el CEIP Paluzié para llenar el centro de color para los más pequeños. Tras este acto, la alcaldesa Lorena Silvent invitó a los artistas a realizar un mural en algún espacio público de la localidad, y de ahí surgió esta iniciativa, que el colectivo ha hecho en colaboración de los artistas locales Lluïsa Penella y Víctor Puchalski.

Ahora, los artistas madrileños han vuelto por tercera vez para llevar a cabo la presentación de este mural a los vecinos y vecinas de Catarroja, en un acto que ha tenido como protagonistas a los niños y niñas del municipio, con especial presencia del alumnado del Paluzié que, durante la jornada, han pintado su propio mural.

Un recuerdo para siempre

A ritmo de tabal i dolçaina, los escolares han dejado su huella en este lienzo en blanco, que pasó a llenarse de color e imaginación, y el colectivo Unlogic entregó a Lorena Silvent un cuadro con la imagen del mural. «Para mí como alcaldesa es un orgullo representar al pueblo de Catarroja y también es un orgullo haberos conocido, a partir de ahora estamos hermanados», expresó Silvent.

La cita contó con la participación del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) del pueblo, que, en voz de Rosa, recordó a las víctimas de la dana, lo ocurrido el 29-O y reivindicó el trabajo que queda por hacer.