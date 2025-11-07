Paterna restaurará el catafalco de la Geperudeta

El Ayuntamiento de Paterna concederá una subvención al grupo de Vestidores de la Mare de Déu para acometer la reparación del catafalco de la Geperudeta de Paterna, elemento central de la tradicional Ofrenda de Flores a la Mareta que se celebra cada 17 de marzo en la ciudad.

El anuncio se ha realizado después de la reunión mantenida esta semana en el Ayuntamiento de Paterna entre el alcalde Juan Antonio Sagredo, el Teniente Alcalde de Educación, José Manuel Mora y la concejala de Foc, Festa, Fe y Fallas, Andrea López, con el Grupo de Vestidores de la Virgen.

Durante el encuentro, Sagredo trasladó el compromiso del equipo de gobierno de ampliar la subvención municipal que el Ayuntamiento concede anualmente a la Junta Local Fallera, con una dotación económica adicional de hasta 9.000 euros que permitirá financiar la restauración de la estructura.

La Geperudeta en la ofrenda de Paterna. / A.P.

El primer edil ha subrayado que “esta actuación es una muestra del respeto, el cariño y la devoción que siente el pueblo paternero por nuestra Geperudeta, a través de gestos como la Caminata desde Paterna hasta la Basílica en mayo, y que se suma a las múltiples manifestaciones de afecto y reconocimiento que siempre hemos profesado también a nuestro Morenet”.

Asimismo, Sagredo ha destacado que “es prioritario atender esta necesidad para garantizar la seguridad de las personas y vestidores que cada año en Fallas se entregan con tanto cariño a dar forma al manto floral y mantener en perfectas condiciones la imagen de nuestra Mareta durante una de las fechas más especiales del calendario festivo y cultural de Paterna”.

El catafalco, encargado hace más de 20 años y elaborado gracias a las aportaciones voluntarias de vecinos y vecinas de la ciudad, se ha convertido desde entonces en un símbolo del fervor, la tradición y la identidad paternera.